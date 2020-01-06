安倍只愛美中「想平起平坐」　學者：不在乎台選舉！《日台關係法》也破滅

▲日本首相安倍晉三極力邀請中國國家主席習近平於春季訪日。（圖／路透）

記者林瑩真／採訪報導

日本資深媒體人池上彰日前在節目中提到，台灣將於11日舉行的總統大選非常重要，根據選舉結果不同，將會影響日本的國防體制。對此，政治大學外交學系教授劉德海則認為，日本現在更看重美、中、日三國，根本不在乎台灣。

劉德海指出，想要跟美國、中國平起平坐，一直是日本首相安倍晉三的夢想。為了防止中美貿易妥協後聯手，日本被踢出三大國，安倍除了跟美國有貿易協議以外，在日前的中日韓峰會中，也不排除跟中國有貿易合作，會全力保護正在好轉的日中關係。

劉德海分析，不管此次選舉是民主的蔡英文或是親中的韓國瑜當選，結果都不會讓日台關係有太大改變。對日本來說，韓國瑜親中的立場算是跟日本有共同利益，若蔡英文當選，則必然刺激兩岸衝突，日本會陷入中台的兩難之間。

▲劉德海認為，日本會保護正在好轉的日中關係。（圖／資料照）

針對先前中國漁船多次侵擾日本海域，日本多次警告中國一事，劉德海則認為，日本想要有得就必須有捨，在軍事或經濟中擇其一，且中國的利益自然大於台灣，「台灣只是各國的談判籌碼」。例如，美國偏向台灣的態度也是川普想要贏得選舉的手段之一，若跟中國談好貿易協議、美國選舉大局確定，川普自然不需再保護台灣。

至於日本民間想推動的《日台關係法》，劉德海也相信日本政府要將此提升到正式法規的機率很低，就算蔡英文當選，再度向日本發出安保對話的請求，日本也會維持現狀，不作回覆。相反的，日本還會全力達成讓中國國家主席習近平在今年春季訪日的計畫。

日媒NHK先前指出，此次台灣總統大選，最大的焦點就在於跟中國保持的距離，也會影響今後台灣的政治走向。對此，劉德海認為，台灣若想維持現今的地位，還能被美日重視，最好的辦法就是拉攏中國，跟中國在政治、經濟上有所關聯，才是跟美日談判的籌碼。

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