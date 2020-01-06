創歷史新高！　葡萄王去年12月營收9.9億元

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（6）日公告財報，108年12月營收9.9億元，月增7.13%，年增2.44%，同時在IFRS15的會計原則下，合併營收與葡眾單月營收皆創下歷史新高，葡萄王自有品牌12月較去年同期成長26%，大陸市場也逐漸回溫；累積2019年全年營收92.3億元，年增0.17%。

葡萄王表示，子公司葡眾年終會員衝聘活動，結合持續成長的會員人數，12月單月營收8.5億較去年同期成長9.5%，主要受惠蘆薈膠「蘆露」、「康爾喜(N)」及寵物保健品「奇芮」皆有亮麗的銷售表現，葡眾預計2020年將持續發表多項新品，包含血糖控制及攝護腺保健商品、口腔系列商品的益生菌牙膏及口腔噴劑。

請繼續往下閱讀...

葡萄王指出，母公司台灣葡萄王在海外代工及營收表現皆有所斬獲，其中海外代工部份，近期密切與日本前3大保健公司API株式會社洽談合作模式，像是日本API公司，其嚴格的品質管理加上標榜日本品質系統(Made in Japan system)標準，企業營業額超過350億日元，希望透過雙方在製造端、原料素材及客戶層的優勢，結合為中、日、台三地戰略夥伴，共同開發新市場

至於在營收表現部份，葡萄王表示，台灣葡萄王維持穩定成長力道，單月年成長26%，全年累積較去年上升33%，其中自有品牌在12月「雙12」及年終慶促銷活動，搭配品牌50年週年慶50倍奉還活動，帶動整體營收創新高，預計2020年主力產品康貝特及靈芝、樟芝王將啟用新代言人，更有兩項益菌及纖體類明星產品將推出升級版，後勢樂觀可期。

葡萄王強調，上海葡萄王2019年雖營收下滑3成，但隨著大陸市場需求明確，成為增加新客戶的動力，帶動今年1月份的訂單產能滿載狀態，生產線在農曆年前皆以雙班制的方式調度，預計在今年3月份後營收可望漸漸回溫，2020年將提供客戶多樣化的新品，以期快速恢復營業動能。