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「2000萬元超級紅包」首位百萬得主出爐　桃園男直呼：千萬不能讓老婆知道

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▲▼台彩今天再度推出「2000萬超級紅包」，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩2日再度推出「2000萬超級紅包」，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩2日推出2020年首波新款刮刮樂，其中「2000萬元超級紅包」上市當天就有幸運兒刮出三獎100萬元，這名中獎得主是一位年約40多歲的男熟客，直呼「我第一次中那麼多獎金，這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收！」

喜迎金鼠年，台彩2日才剛推出5款新春刮刮樂，其中最受民眾喜愛的是「2000萬元超級紅包」，儘管每張售價2000元，不過這次頭獎2000萬元共有3個，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，以及三獎100萬元也增加至400個，總獎金逾74億元。

請繼續往下閱讀...

「2000萬元超級紅包」推出才短短4天的時間，桃園市蘆竹區一定發彩券行就傳來好消息。台彩表示，這張刮刮樂上市當天，店員才剛去銀行批完刮刮樂回到店裡，當時一名年約40多歲的男熟客，一進到店內看到「2,000萬超級紅包」刮刮樂時，便興奮的跟店員說，「這是今年的2000元刮刮樂嗎？我已經等很久了，快點給我2張，我要趕快來試手氣！」

台彩指出，刮到一半這位客人突然愣住問店員，「我這是中100萬嗎？」店員幫忙看了之後發現果真是刮出100萬，讓這名大獎得主立刻開心的說，「我第一次中那麼多獎金，這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收！」

彩券行店員也說，很高興在「2,000萬超級紅包」開賣的第一天就有客人在店裡刮出第一個百萬大獎，希望財運能持續延續。

此外，台彩也分享另一則刮刮樂的中獎故事，位於彰化縣永靖鄉瑚璉路的「永福彩券行」回報，2020向前行刮刮樂頭獎100萬，這次刮出大獎的常客是一位年紀約40歲的婦人，每周都會買2至3次彩券。

刮出大獎當天，店員看見客人開口就問，「今天臉色怎麼這麼紅潤啊！」這位客人笑笑的說，「我感覺最近要出運了」，因為有位算命師說今年是她的大運之年，財位就在家門口南方，趁今年結束之前要趕快來買刮刮樂，特別到家門口南方的彩券行試試手氣。

台彩轉述，彩券行店員推薦這位客人新上市不久的刮刮樂，希望她真能刮出大獎。這時這名客人看著手錶，因為正好是17點50分，於是她決定買「2020向前行」的17號和50號，一刮發現中了100萬頭獎，直呼「我真的出運了啦！」

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