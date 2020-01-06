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重新定義智慧車用人機介面！　友達CES 2020秀「數位駕駛艙解決方案」

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▲重新定義智慧車用人機介面！　友達CES 2020秀「數位駕駛艙解決方案」。（圖／友達提供）

▲友達超大型異型切割曲面駕駛艙顯示器。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（6）日宣布，將在1月7日至10日參加2020年美國消費性電子展（CES 2020），為使用者在居家、工作和行進間，打造未來智慧聯網車的最新顯示技術和應用，展出亮點包括實現駕駛艙全面數位化的關鍵顯示技術。
 
智慧家居、電競和個人穿戴裝置等高階顯示應用方面，友達將展示包括家庭娛樂的8K4K超高解析技術、採用Mini LED背光的高階HDR電競顯示技術，以及用於智慧手錶的先進AMOLED技術，推出全球最窄2毫米（mm）錶殼邊框、具備可置放真正錶針的中央通孔、超低功耗和低刷新率，以及內嵌NFC模組可支援各式系統交易數據傳輸的真圓形AMOLED面板。

▲重新定義智慧車用人機介面！　友達CES 2020秀「數位駕駛艙解決方案」。（圖／友達提供）

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▲友達9.6吋異型切割LTPS後視鏡顯示器。（圖／友達提供）
 
尖端車用顯示技術方面，由5G和AIoT形塑的新智慧場域，促使汽車成為僅次於家庭和辦公室的第三重要使用空間，數位駕駛艙因而成為智慧車用技術發展重心，而友達異型切割曲面駕駛艙顯示器運用高解析、高對比度、廣視角，以及多片面板全貼合技術，銜接搭載Mini LED背光的儀錶板顯示器。

同時，具備顯示區通孔設計的內嵌式觸控中控台顯示器，以及位於副駕的AHVA廣視角曲面顯示器，打造近乎一體成型的超大型駕駛艙顯示器，並為了提高駕駛安全和便利性，用於後視鏡的友達9.6吋異型切割LTPS顯示器具有極窄邊框，可切換鏡面或LCD模式，並有防眩光設計可避免夜間的前燈眩光。
 
友達也將推出領先的次世代技術，包括可視為終極儀錶板技術的業界首款且最大12.1吋全彩主動式Micro LED顯示器，其中Micro LED尺寸小於30um，每個像素均可單獨點亮，達到169 PPI超高像素密度和高動態範圍，從而清晰呈現關鍵的行車數據。

同時，12.3吋雙層液晶（Dual Cell）曲面顯示器採可調節像素亮度的直下式LED背光，展現超過100,000：1的卓越極黑對比度，以實現最佳HDR效果，以及12.3吋高解析（2400 x 900）LTPS面板可呈現真實的3D景深畫面，讓儀錶板畫面更為逼真，提供更加直覺的駕駛操作體驗。

▲重新定義智慧車用人機介面！　友達CES 2020秀「數位駕駛艙解決方案」。（圖／友達提供）

▲友達85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。（圖／友達提供）
 
友達也將展示領先的顯示技術，應用於智慧家居、電競和個人穿戴裝置，包括85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板搭載先進HDR技術，以上千個調光分區強化分區精準度並展現優異的色彩、對比及畫面細節。

其中友達高端Mini LED電競系列也在展示之列，包括65吋4K大型電競監視器面板，具備144Hz超高刷新率，並具備千區以上分區調光效果與2,500 nits超高亮度，還有17.3吋4K LTPS電競筆電面板符合VESA DisplayHDR1000最高等級，模組厚度僅3.5 mm，利於玩家隨身便攜享受遊戲快感。
 
個人穿戴裝置方面，友達將展示1.2吋AMOLED面板，具有小於2毫米的全球最窄錶殼邊框和中央通孔設計，可放置真實的手錶指針；另一款1.2吋面板在待機模式5Hz刷新率以下具有超低功耗。1.3吋真圓形NFC AMOLED面板可支援超過4公分以上距離的數據傳輸，適用於POS系統、自動販賣機，及需要特定傳感器區域以提高交易安全性的行動支付系統。

▲重新定義智慧車用人機介面！　友達CES 2020秀「數位駕駛艙解決方案」。（圖／友達提供）

▲友達採用Mini LED背光的高階HDR電競系列顯示面板。（圖／友達提供）

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