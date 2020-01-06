快訊／5G競標第19天直衝1004.95億元！國庫可望進帳超大紅包



▲5G競標1月6日進入第19天，於第190回合總標金突破千億達到1004.95億元（圖／翻攝NCC網站)



記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標從2019延續到2020年仍欲罷不能，1月6日更在下午4點第190回合出價結束後一舉突破千億達1004.95億元，超過歲入預算目標底價440億元近600億元，一開春就為國庫進帳大紅包！



6日是5G競標持續第19天，結束190回合之後，總標金由前一天的947.98億直衝1004.95億元，增加了約57億元。由於標金總額已高於國際前例，NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜競標！



包括中華電信在內的5大電信商6日仍展現強烈企圖加價爭取5G入場門票，使得標金仍持續上升，金額突破1000億元之後，下一步將挑戰2013年4G頻譜競標，當時6家業者歷經40天393回合競價後，以總標金1186.5億元爭取270MHz的紀錄。



5G 6日競標情況

1800MHz頻段

釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，27單位總標金底價243億元。6日的181~190，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到190回合結束時，1個單位最高得標金額達36.61億，27單位暫時得標金額合計共988.47億元。



28000MHz頻段

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。6日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。