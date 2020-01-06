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高EQ投資術正夯　柏瑞推台灣首檔ESG基金　

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▲▼高EQ投資術正夯　柏瑞推台灣首檔ESG基金；圖一、簽署聯合國責任投資原則(PRI)機構家數及旗下總資產管理規模。（資料來源：聯合國責任投資原則(PRI)，柏瑞投信整理，2019/3/31。）

▲簽署聯合國責任投資原則（PRI）機構家數及旗下總資產管理規模。（資料來源：聯合國責任投資原則，柏瑞投信整理，2019/3/31。）

記者周康玉／台北報導

聯合國推動ESG的趨勢正在起飛，柏瑞投信推出台灣首檔「ESG因子+量化策略」的ESG量化債券基金，透過「高EQ」投資ESG產品。

柏瑞投信表示，觀察這股ESG浪潮的起點，事實上來自兩股力量，一股力量來自於聯合國的推動。另一股力量，則來自於全球退休資金、機構法人對於專業投資經理人的要求，在遴選投資機構的評估報告書（RFP）中的必考題就是「是否將ESG納入投資流程」。而主權基金在選擇實際投資項目時，也將ESG拉到不可讓步的最高天平上。

請繼續往下閱讀...

換句話說，當一家企業的獲利是來自生產過程中對環境危害了、或違反了人權（如雇用童工），就會被剔除。或是企業須付出更高額成本來改善，才能贏得股東資金青睞。

柏瑞投信表示，所謂「高EQ」投資術，是指本基金預定投資策略及配置目標為「高信用評等」、平均信評為投資等級、聚焦成熟國家的「ESG企業債」，並採用獨家的量化（Quant）策略來建構投資組合。

根據Morningstar，截至2019/9/30的統計，在美歐註冊的ESG債券基金，且投資流程納入ESG的債券基金資產規模合計已超過15兆台幣。此外，78%美歐註冊ESG債券基金獲得3顆星以上晨星評等，亦即風險調
整後報酬率為同類型之中等以上；對比之下，在台灣的ESG債券產品仍有相當大的發展空間。

柏瑞ESG量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人施宜君表示，中長期來看，主要資產搭配ESG債券可提升投資效率。舉例來說，如果以50%高收債+50%ESG企業債，投資組合的投資效率可從只單獨投資高收益債的0.89，提升到1.26。如果搭配美國股票，投資效益也可從單獨投資美股的0.92，提升到1.21。

展望今年仍有中美貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢發展等不確定性，施宜君指出，如果在投資組合中加入ESG企業債，有助於投組的穩定性，再加上量化策略，也有機會幫助投組收益再進化。

柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化債券基金的投資組合，目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業、符合ESG投資概念的投資等級債為主，聚焦成熟國家、新興國家為輔，全面掌握ESG的投資發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞ESG量化債券基金將於1月13日到1月17日募集，共發行新台幣、美元、人民幣和澳幣等幣別，保管銀行暨銷售機構為台北富邦商業銀行。

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