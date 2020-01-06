永豐金證AI估春節行情可期　投資人掌握買點可望多賺一筆年終

▲調查顯示，過去20年台股第1季的春節行情熱鬧滾滾，高達16年呈現上漲，上漲機率達8成。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據永豐金證券投資顧問部分析，台股過去曾出現2次年度漲幅逾2成，隔年均再寫下指數新高紀錄，因此根據AI演算，12,000點的台股仍有許多個股出現好買點，投資人順勢掌握春節行情，有機會為自己再加發一筆年終獎金。

在美國總統川普的決策風向變化下，2019年的全球市場在看似驚濤駭浪中駛出壯麗風景，是個難得的大多頭年，主要指數中以美國費城半導體指數寫下60%的漲幅最驚人，那斯達克上漲35%，台灣加權和櫃買指數2019不含股利漲幅分別達23% 、21%，和歐美股市一起位列全球股市漲幅前段班。

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展望2020的春節年終獎金行情，永豐金證券投資顧問部運用AI分析推衍行情持續正向樂觀，過去20年來，台股單一年度漲幅逾2成分別發生在2003年32.3%、及2009年78.34%，大環境分別遇到SARS及金融海嘯後的量化寬鬆資金潮，這2次都在次年寫下20%與10%的最高點漲幅。

以去底年加權指數在12,000強勢整理看來，2020年仍將往12,682的歷史高點邁進。觀察目前大環境的主要催化劑，包括3大央行於資金面持續寬鬆，半導體產業受惠於美中貿易戰的轉單效應，以及5G商轉帶來的世代性商機：此外，分析過去20年的春節行情漲多跌少，16年上漲機率達8成，今年第1季的春節行情可期。

永豐金證券投顧部表示，經由AI因子運算發現，投資人若想要把握春節行情，可以採用投資大師彼得林區的選股哲學，跟法人和產業趨勢站在同一邊，聚焦在熱門的主流題材股。

不過，投資人如果擔心12,000點行情過熱會拉回，AI運算後發現，運用巴菲特的選股哲學篩出防禦型投資組合，可避開漲多類股換主流的風險，在大趨勢正面的環境中，等待的就是好股票重新浮現適合的買點。

另外，透過營運狀況、近期評價、個股間相關係數等因子，AI分群演算法可以組合出適合小資族的存股清單，12,000點一樣可以持續存股，適合不常看盤的穩健保守投資人。