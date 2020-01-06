雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

▲左起為雙美副總經理林廣恒、董事長林齊國、總經理林賴美枝、中國執行董事林泉源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美（4728）董事長林齊國今（6）日表示，新團隊上任66天，希望打好基礎之後向外擴大，尤其是中國大陸膠原蛋白市佔目前已經是第一大，並佔公司營收的8成以上，今年將會持續擴大膠原蛋白植入劑產品應用範圍，搶攻全球醫美市場的市佔率，並喊出今年目標要成長15%。

林齊國表示，雙美2019年前11月營收達5.18億元，年增100.17％，其中有8成以上是來自中國大陸貢獻營收，回溯3年前的雙美膠原蛋白在大陸醫美市場一片空白，但是自從2017年底由双美北京子公司總經理林泉源親自率領團隊開拓新市場，目前產品位居中國大陸市佔第一。

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林齊國認為，看好未來大陸隨著人口老齡化及人均可支配收入提高，帶動微整形及醫美的市場高速成長發展，同時延攬年輕新血及更多合作夥伴加入雙美，樂觀看待未來兩年的品牌及新市場效應將顯著發揮，帶動整體營運表現，並強調將以「雙美膠原蛋白品牌Sunmax」站上國際市場。

雙美中國執行董事林泉源表示，雙美去年在中國大陸出貨達10萬支，遠遠高出競爭對手的佔有率，接下來將持續擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，從改善消費者黑眼圈、下眼凹陷處，進一步到淚溝、臉頰一體化的注射，滿足消費者對於年輕化眼眶、改善膚質膚色的需求。

林泉源指出，今年雙美將會力推擁有中國藥監局(NMPA)械字號認證雙美I號的MC32膠原美塑療程，主要是因為對岸近來嚴打妝字號產品，因此作為全中國大陸唯一通過械字號的雙美產品，便有利於全面搶攻Mesotherapy美塑療法的市場份額。

雙美總經理林賴美枝表示，目前雙美的產能處於滿載的狀況，但是接下來會透過輪班制，將10萬支的產能提升到16萬支，並預計在3月完成新廠建設評估，若是評估完成，最快2022年就能提供最高200萬支的產能，以因應市場需求。