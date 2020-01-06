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總統大選投票日上班　薪資法一次算給你看

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

總統大選在即本周六（11日）將登場，勞動部表示為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為「勞動基準法」所定放假日，因此，有投票權且當天原屬工作日的勞工應依法放假，並舉例勞工薪資計算方式。

勞動部指出，本周六的總統、副總統及立法委員選舉投票日，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應依勞基法讓勞工放假一日，工資照給。而所謂放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時，由於投票權只能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得與其他工作日對調實施。

請繼續往下閱讀...

另外，勞動部說，雇主若是徵求到具投票權勞工同意願在投票日出勤工作，但雇主不可妨礙勞工投票，應加給當日出勤工資，計算方式主要分成兩種類型，若是投票日當天原屬勞工的工作日，雇主應加倍發給出勤時段的工資。

但如果投票日當天原屬勞工的休息日，就要視工作時數依現行有關休息日出勤加給的規定計算。

舉例來說，若為工作日，勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資；如果是休息日的話，則依勞工加班時數，前2小時給1又1/3，後4小時則給1又2/3工資。

不過，勞動部也提醒，若勞工平常上班班別為跨日班或是中午12時才上班，只要投票日當天屬於勞工工作日，投票日的午前零時至午後12時的連續24小時間有工作，雇主就須視勞工工作時數給予加倍工資。

最後，勞動部強調，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關申訴，以維權益。

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