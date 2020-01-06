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誓報父仇！伊朗死亡將領之女怒斥川普「瘋子」：美國的黑暗末日要來了

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▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼3日遭美軍在巴格達國際機場擊殺，葬禮於6日舉行，他的死激起伊朗全國民憤，也讓美伊兩國間戰事一觸即發。蘇雷曼尼的女兒查娜布（Zeinab Soleimani）在葬禮上痛斥川普是「瘋子」，並向支持者表示，「美國和以色列的黑暗末日即將來臨。」

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

據BBC報導，在蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的葬禮上，伊朗最高領袖哈米尼垂首祈禱，在現場聚集的大批支持者則不斷哭泣，有些人抓著蘇雷曼尼的遺照，也有人將他的棺材高舉過頭頂，一片哀動氛圍。

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

因蘇雷曼尼之死，伊朗宣布將對美國進行「嚴厲復仇」，在5日退出2015年時簽署的核子協議，國會還通過一項不具約束力的決議，要求外國部隊立即撤離伊朗境內。蘇雷曼尼之女查娜布則在葬禮上對支持者高呼，「瘋子川普，別以為我父親殉道後就一切結束了，美國和以色列的『黑暗末日』即將來臨！」

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

另有報導指出，美國探測到伊朗各地飛彈已經提升警戒狀態，顯見對出動做足準備。不過該名消息官員並未說明伊朗飛彈是否有對準特定目標，僅坦言伊朗軍隊明顯提升警戒，目的則尚未可知。

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