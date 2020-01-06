蘋果CEO庫克去年報酬縮水8%　但仍高達37.9億元

▲蘋果CEO庫克去年年薪為37.9億元。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果去年度營收和獲利表現亮眼，不過iPhone銷售下滑緣故，導致管理高層年薪縮水。根據美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，蘋果CEO庫克（Tim Cook）去年進帳1.25億美元（約新台幣37.9億元），較前一年度的1.36億美元（約新台幣41.2億元），減少了8%。

其實庫克在2019年的薪水為300萬美元，與2018年相同，不過獎金部分卻從1200萬美元，減少至767萬美元。不過，庫克最主要的薪水來源，還是蘋果價值1.135億美元的股票。

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蘋果2019年淨銷售額2566億美元和營業獲利601億美元，都超過設定的目標值，但具體數字不足以讓高層主管領到如同以往一般豐厚的獎金。除了庫克之外，蘋果公司財務長梅斯特里（Luca Maestri）、法務長亞當斯（Kate Adams）和營運長威廉斯（Jeff Williams） 去年的非股權獎金都減少了，從 400萬美元降至260萬美元。

庫克去年之所以能抱走1.25億美元報酬，主要還是歸功於蘋果股價大漲，蘋果股價去年上漲89％，是2009年以來最佳年度漲幅，同時也是去年道瓊工業指數中漲幅最大的公司。