缺乏產品動能！宏達電2019年全年營收100.1億元　年減57.82%

▲宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》，首度納入VR示範競賽Zero Aim。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布財報，2019年12月自結合併營業收入達6.1億元，月增10.62%，年減55.01，累計2019年全年自結合併營業收入為100.1億元，年減57.82%，主要是因為宏達電在2019年缺乏產品動能，而全力衝刺的VR相關產品仍在發展階段。

宏達電在去年底已逐步實現VIVE Reality的願景，虛擬實境藝術累積豐碩成果，包括攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級博物館與文化機構來台共同參與「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」。

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宏達電這次在VR藝術的呈現，讓民眾從開展至2020年5月26日期間一次飽覽全世界頂尖虛擬實境藝術內容，如刻正於羅浮宮展出的《蒙娜麗莎：越界視野》，盼藉此展與國人共同分享虛擬實境在藝術領域的成就與無限可能。



宏達電在教育也為VIVE Reality願景打造重要的一環，去年底與台北市108課綱重點示範學校仁愛國中，正式簽署合作備忘錄，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中。

未來宏達電與仁愛國中將結合台北市政府教育平台發展科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化，提升每一階段學習成果，而VR智慧教室及創新教學模式目前已有美國、加拿大及澳洲等20多個國家的教育單位前來觀摩，並有多達上千位教師及學生體驗學習。



此外，HTC VIVELAND VR虛擬實境樂園去年底再於台北三創生活園區的 VIVELAND 樂園及高雄大魯閣草衙道的 KOSMOSPOT X VIVELAND 推出老少咸宜、最多可 6 人連線遊玩的《消失的聖誕禮物》，累積目前所推出的VR密室逃脫遊戲總計全台每月遊玩次數上看1,000 次。