土耳其正式「出兵利比亞」　利國眾院投票決議：斷絕關係

▲土耳其國會2日投票表決，批准出兵利比亞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布，已經派遣部隊前往北非國家利比亞，力挺聯合國所支持的「民族團結政府 」（Government of National Accord），任務是「協調」而非戰鬥，避免「人道主義悲劇」。利比亞眾議院4日投票，反對安卡拉出兵，並決定「斷絕關係」（cut relations with Turkey）。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，士兵的任務是協調而非戰鬥。（圖／路透）

土耳其總統艾爾段表示，已經派遣部隊前往利比亞，支持受到聯合國承認、「合法的」民族團結政府。他提到，土耳其的目標是「避免人道主義悲劇」，士兵的任務不是戰鬥，而是協調，「他們將會在那裡發展出行動中心，我們的士兵正在陸續前往。」

BBC報導，土耳其國會2日以325票同意、184票反對的票數，批准政府出兵利比亞。以色列、希臘與賽普勒斯都對此發出警告，指出此舉對於區域穩定構成危險威脅，甚至可能違反聯合國的武器禁運法規。

▲▼利比亞民眾3日走上班加西（Benghazi）街頭抗議土耳其出兵。（圖／路透）

《德國之聲》報導，位於利國東部城市圖卜魯格（Tobruk）的眾議院4日投票，一致反對出兵，拒絕合作，甚至決議要與土耳其「斷絕關係」。議員們也指控，現任總理薩拉傑（Fayez Serraj）與安卡拉簽屬協議，應被依叛國罪起訴。

據了解，利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）2011年被推翻以後，國家陷入戰火。位於首都的黎波里（Tripoli）民族團結政府被聯合國、土耳其、卡達承認。由中將哈夫塔（Khalifa Haftar）領導、占領東部的勢力被視為叛軍，獲埃及與阿拉伯聯合大公國支持。

哈夫塔3日呼籲，利比亞人民應該拿起武器，對抗外國勢力介入，解放的黎波里已經不再是個問題，問題是「面對一名殖民者」。他指控安卡拉想要「重新取得利比亞的控制權」。據了解，利比亞曾是鄂圖曼圖土耳其帝國的其中一省，之後被土耳其繼承。

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