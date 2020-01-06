　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

跨境電商興起　國泰世華導入「SWIFT gpi」讓海外交易更安全

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國泰世華銀行導入「SWIFT gpi」跨境匯款服務，具有3大特點，大幅提高海外交易的安全性。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行導入「SWIFT gpi」跨境匯款服務，具有3大特點，大幅提高海外交易的安全性。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著跨境電商興起，全球交易行為日益蓬勃，國泰世華銀行今（6）日宣布，加入環球銀行金融電信協會的全球支付創新服務（Global Payments Innovation，gpi），即日起將可提供客戶即時追蹤、即時止付的跨境匯款服務，大幅提高海外交易的安全性。

國泰世華銀行表示，過去客戶若要查詢跨境匯款交易進度，必須透過銀行以電話或拍發電文的方式，輾轉向國外多家中繼銀行和各國清算系統查詢，不僅耗費大量人力、時間成本，更產生高昂的電文費用。

請繼續往下閱讀...

此外，傳統查匯過程往往需歷經數日的時間，面對國際詐騙事件日益猖獗，已然成為金融資安風險。

為提高海外交易的安全性，國泰世華銀行指出，目前國泰世華銀行全台165家分行及3家海外分行，包括馬來西亞納閩島、越南茱萊及寮國永珍分行皆已導入「SWIFT gpi」，藉由點對點追蹤功能，客戶將可即時查詢受款人是否收到款項，隨時掌握交易進度，避免重複匯款的狀況發生。

另一方面，「SWIFT gpi」具有速度快、透明度高、可即時追蹤等特點，提供客戶即時終止及撤回匯款的服務，進一步確保客戶財產安全並避免客戶財產損失，亦是阻止詐騙犯罪的一大利器。

國泰世華銀行表示，2020年起將逐步於香港、新加坡、馬尼拉分行及柬埔寨子行建構「SWIFT gpi」服務，為全球客戶提供更完善的金融服務。

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

總統大選投票日上班　薪資法一次算給你看

缺乏產品動能！宏達電2019年全年營收100.1億元　年減57.82%

跨境電商興起　國泰世華導入「SWIFT gpi」讓海外交易更安全

電子三雄慘跌！台股收盤重挫157點　失守1萬2千點

蝶閥龍頭捷流閥業今上櫃　開盤股價漲幅達47.44％上演蜜月行情

華航東南亞版圖再下一城　六月下旬直飛泰國清邁拚獲利

首批新制勞退專戶大公開　共計6萬餘人、平均每月可領約2084元

大學生寒假瘋打工　5成2曾遇亂扣錢、不實徵才

雲端最有錢／不管藍綠向錢衝　2020存股新攻略

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

總統大選投票日上班　薪資法一次算給你看

缺乏產品動能！宏達電2019年全年營收100.1億元　年減57.82%

跨境電商興起　國泰世華導入「SWIFT gpi」讓海外交易更安全

電子三雄慘跌！台股收盤重挫157點　失守1萬2千點

蝶閥龍頭捷流閥業今上櫃　開盤股價漲幅達47.44％上演蜜月行情

華航東南亞版圖再下一城　六月下旬直飛泰國清邁拚獲利

首批新制勞退專戶大公開　共計6萬餘人、平均每月可領約2084元

大學生寒假瘋打工　5成2曾遇亂扣錢、不實徵才

雲端最有錢／不管藍綠向錢衝　2020存股新攻略

空污高峰期對策！搬出空氣清淨機阻止「流感、PM2.5、甲醛」在家肆虐

連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

1塊鏡子3種視角　Aston Martin「新後視鏡技術」將可全球通用

雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

對浪貓說「有緣早上幫你」牠卻不見　隔幾天空降家裡2樓逼收編

金球獎內幕／小布、前妻「座位就在隔壁」故意的！驚爆雙方簽署同意　

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

不願送走12強美國隊外野頂級潛力　天使先發交易卡關

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

財經熱門新聞

萬點照賺股息　2020口袋名單出列

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

國營事業鐵飯碗增列221名　需才孔急「起薪36K起跳！」

股票不能亂存　達人教你選對股票安心抱

首批新制勞退專戶大公開　共計6萬餘人、平均每月可領約2084元

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

買不起台積電大立光？　達人說買零股慢慢存也行

民營金控「年終王」比往年多　還給員工加薪10%

2020年想賺更多錢嗎？　這5招讓你離致富更近一步

行動支付爆發！前11月衝破千億大關

電子三雄慘跌！台股收盤重挫157點　失守1萬2千點

最大獎30萬元！電子代工五哥尾牙拚場　千萬總獎金犒賞員工

台股早盤重挫逾百點！電子三雄齊跌　台股奮守1萬2千點

2020年傳產選股　內需資產可優先布局

更多熱門

相關新聞

花蓮舊鐵道商圈　住宿送購物金

花蓮舊鐵道商圈　住宿送購物金

花蓮縣舊鐵道景觀休閒發展協會結合飯店業者舉辦歲末感恩回饋活動，即日起至12月25日，入住指定飯店並符合條件者即可獲的100元的購物金，總計將發出1000張，遊客可持券至舊鐵道文化商圈消費，享受逛市集的樂趣。

台東瘋shopping　行動支付消費抽大獎

台東瘋shopping　行動支付消費抽大獎

國壽、國泰世華推API網銀身分認證

國壽、國泰世華推API網銀身分認證

看看別人怎麼買　國泰智能投資新功能

看看別人怎麼買　國泰智能投資新功能

疑掏空美亞鋼管3億元　美麗華黃春發遭約談

疑掏空美亞鋼管3億元　美麗華黃春發遭約談

關鍵字：

國泰世華銀行SWIFT gpi海外交易跨境匯款支付

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面