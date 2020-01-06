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蝶閥龍頭捷流閥業今上櫃　開盤股價漲幅達47.44％上演蜜月行情

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▲台灣蝶閥龍頭捷流閥業於今（6）日掛牌上櫃。圖為捷流閥業董事長楊大中、（左三）副董事長陳斌超、（左二）總經理陳宗曉、（左一）營運長錢佩玲、（右四）財務長李文彬.。（圖／捷流閥業提供）

▲台灣蝶閥龍頭捷流閥業於今（6）日掛牌上櫃。圖為捷流閥業董事長楊大中、（左三）副董事長陳斌超、（左二）總經理陳宗曉、（左一）營運長錢佩玲、（右四）財務長李文彬.。（圖／捷流閥業提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣蝶閥龍頭捷流閥業今（6）日掛牌上櫃，參考價為每股78元，受惠中國大陸、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求暢旺，吸引市場高度關注，台股開盤每股衝上115元，股價漲幅達47.44％上演蜜月行情。

捷流閥業表示，閥門產品主要為流體、氣體管路輸送系統的關鍵控制元件，由於閥門產品良率會影響客戶生產製程、工安意外避免造成營運重大損失風險，產品廣泛運用於石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域，並已打入西門子、美孚等國際大廠供應鏈。

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其中，以蝶閥產品營收比重占超過六成為大宗，不僅為全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥、以及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產之業者，尤其閥門產品更可做到模組化設計，可針對閥門產品使用耗損情況及時更換零部件，可避免中斷客戶生產製程、有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加之影響。

依據財報，以產業銷售分布來看，捷流閥業2019年第三季石化、船舶、鋼鐵、工程與其他等營收比重分別為50％、10％、5％、9％與26％，受惠能源與石油產業的資本支出持續投入與石化產業定期閥門產品的更換需求，再加上中美貿易戰影響全球製造業板塊移動及擴廠需求升溫，挹注2019年前11月合併營收達22.01億元，已超越2018年全年水準。

展望後市，捷流閥業主管進一步表示，仍持續看好中國、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，以及未來環保及工業安全意識提升、智慧化工廠發展等趨勢，有望帶動整體營運保持良好成長動能。

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