雅加達公寓削半垮掉「傳多人受困」至少8傷　滿地殘骸搶救中

▲該棟建築為住商混合大樓。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼雅加達一棟5層樓高的建築6日上午9時許倒塌，當地消息指出，這起事件至少造成8人受傷，外傳多人仍受困中。根據推特流傳的一段影片，可見原本聳立的建築物被削去一部分，屋瓦殘骸散落一地。

#InfoRescue Senin (06/01/2020) Terima Berita 09.20. Unit Tiba 09.30. Jl. Letjen Katamso Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat. Objek Kejadian Bangunan Runtuh. Pengerahan 4 Unit. Situasi Proses Evakuasi pic.twitter.com/oNGWaoDxiW — DPKP DKI Jakarta (@humasjakfire) January 6, 2020

據OKENEWS報導，事發地點位在雅加達西部的Slipi，現場有大批民眾圍觀。另據法新社取得的消息，該棟建物是住商混合大樓，一樓是便利商店，二樓以上是小型出租屋，建物旁邊就是大馬路。

根據當地媒體的直播畫面，目前相關人員已到場進行救援。