　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼從太空看澳洲野火。（圖／翻攝自NASA官網）

▲從太空衛星影像圖發現澳洲區域被土黃色覆蓋。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

自去年9月以來狂烈的野火肆虐澳洲，許多無尾熊大量死亡，財物損失不貲。美國航太總署（NASA）發布衛星影像圖，照片中澳洲地區被濃煙團團包圍，在地球圖上，澳洲區域則顯示鮮紅色區塊，而首都坎培拉空氣品質檢測也亮紅燈，是危險值的10倍。

綜合外媒報導，NASA近日公布多張澳洲的衛星影像圖，而日本氣象衛星Himawari-8 也發布地球圖。照片上，澳洲地區被紅色的大火覆蓋，產生的濃煙使天空呈現深黃色，煙團的範圍大約是歐洲的一半。這場大火已經燒毀了超過1,400萬英畝的土地，殺死了約五億隻野生動物，並使數十萬人無家可歸。

▲▼從太空看澳洲野火。（圖／翻攝自NASA官網）

▲澳洲許多地區飽受野火折磨。（圖／翻攝自NASA官網）

新南威爾士州農村消防局（RFS）表示，「截止到週日（4日），該州一共發生150起的大火。」總理莫里森（Scott Morrison）在4日也宣布，將調派3千名後備軍人協助救災，是當地史上首次出動後備軍人救災。

NASA的衛星儀器能夠檢測偏遠地區的野火，而新火的發生地點，則在衛星檢測到的數小時內直接發送給全球的土地管理人員，此外還可以跟踪大火中煙氣的移動位置，並根據火勢傷燒的程度繪製生態系統變化圖。

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

更／雅加達建築削半垮掉「一度多人受困」滿地殘骸　曾發出雷鳴巨響

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

更／雅加達建築削半垮掉「一度多人受困」滿地殘骸　曾發出雷鳴巨響

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

天心結婚3年「不想生」曝原因　竇智孔心疼老婆喊結紮

GD「海邊背影照」跨年身旁有別人！網揪：和小松菜奈圖片一樣？

「我也是屏南女孩」　周佳琪給小英的一封信：義無反顧翻轉命運

伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

吳景欽／老大哥們都在看著你

看韓國瑜用30秒催「百萬庶民站出來」　1月9日決戰凱道！

購物專家郁菁爆前夫惡行　外遇反誣陷她「李宗瑞女主角」

金在中回歸倒數8天開刀！　「左手打石膏入院」傷照曝光

過年大掃除真的乾淨嗎？「濕抹布細菌多」愈擦愈髒　Dyson吸塵器省力清全家

大選倒數5日！竹市立委34萬人有投票資格　百萬張選票即將完成

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

男鄰聽到女慘叫報案　警到場一看「兇手」笑翻

傳伊朗懸賞24億　要取川普人頭

韓國瑜若當選　港示威者將速離台

伊朗揚言攻美35據點！以色列在內

即／伊朗恐不再遵守2015年核協議

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

最仙王室成員要結婚了！嫁大32歲男友

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

賓州車禍5死60傷　大小車撞成團

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

伊朗：不再受2015年核協議限制

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

更多熱門

相關新聞

澳首都「被消失」美歐亞動員拚救災

澳首都「被消失」美歐亞動員拚救災

澳洲野火迄今仍一發不可收拾，至少奪走24條人命，包括美國、新加坡、紐西蘭、法國等國家都已伸出援手協助救災。儘管沿海地區6日出現降雨，氣溫降至20多度，但仍無法挽救首都坎培拉「被消失」的命運，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早宣布成立國家森林大火救助基金，未來2年將撥款20億澳幣，重建當前被燒毀的城鎮及相關救災復原作業。

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

澳洲大火募款　48小時內破4億元

澳洲大火募款　48小時內破4億元

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

雪梨近郊昨飆48.9度高溫紀錄

雪梨近郊昨飆48.9度高溫紀錄

關鍵字：

紐澳要聞澳洲野火NASA衛星雲圖

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面