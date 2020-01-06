首批新制勞退專戶大公開　共計6萬餘人、平均每月可領約2084元

▲首批新制勞退勞工即將退休，共計6萬餘人、每人可領60萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新制勞退自2005年開始實施，截至今年2020年已開辦15，根據新制勞退辦法，將迎來史上首批純新制年資可領取給付的勞工。勞保局預估，若持續提繳至109年底，預估提繳年資滿（含超過）15年，年齡（含超過）60歲，符合可請領月退條件者，約6萬餘人，專戶金額共約388億7千餘萬元，若這些人全部選領一次給付，平均每人可一次領走約60萬元。

勞保局指出，目前以勞退新制提繳生效中勞工中（僅純新制者，未有舊制結清移入），若持續提繳至109年底，預估提繳年資滿（含超過）15年，年齡（含超過）60歲，符合可請領月退條件者，約6萬餘人，專戶金額共約388億7千餘萬元，平均每人若選一次領，約可領到60萬元，但其實新制勞退也可選月退的方式請領，計算方式依勞工帳戶中金額除以平均餘命計算。若以專戶有60萬元、以平均餘命84歲估計，勞工每月可領約2084元。

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此外，還有每個月勞動基金用運局所公布的收益數分配，若是以去年11月最新公布的新制勞退基金收益數為2312.4億元，收益率9.96%，若以此下去試算，今年3月時分配給所有1177萬個新制勞退帳戶，平均每個帳戶可分得1萬9千多元。