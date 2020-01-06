華航東南亞版圖再下一城　六月下旬直飛泰國清邁拚獲利

▲華航宣佈將自6月23日起再闢每周4班直飛清邁，這也是繼日前規劃今年3月首航宿霧後，華航於東南亞航線佈局再下一城。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

星宇航空本月即將開航，國籍航空「老大哥」積極備戰。中華航空今（6）日宣佈，瞄準泰國旅遊人口持續成長，將自6月23日起再闢每周4班直飛清邁，這也是華航繼日前規劃今年3月首航宿霧後，東南亞航線佈局再下一城，可望挹注客運業務營運表現。

華航表示，去年油價與匯率對航空業來說相對有利，不過受到香港反送中影響，全球最繁忙航線「台港線」衰退幅度達兩位數，而兩岸航線客量也減少，衝擊客運業務表現；不過，公司透過機動調度，加上貨運去年第四季明顯好轉，營運亦有獲利，挹注去年全年獲利表現。

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依據財報，華航2019年前三季營收達1263.02億元，較前年同期微幅成長0.08%，受到罷工事件影響衝擊獲利，去年前三季淨利為27.96億元，年減9.6%，每股稅後虧損（EPS）0.06元；法人預估，在去年第四季客、貨運業務挹注下，華航力拚全年轉盈。

▲中華航空今（6）日宣佈，將自6月23日起再闢每周4班直飛泰國清邁，可望挹注客運業務營運表現。圖為華航董事長謝世謙。（圖／記者黃克翔攝）

針對新增清邁航班，華航表示，台北(桃園)-清邁航線將以738機型執飛，共提供158個座位。每周二、三、五、六出發，班號CI851上午7:30 台北起飛，當地時間10:20抵達，回程航班CI852 上午11:20 起飛，台北時間16:35抵達。

華航瞄準歐美紐澳旅客來台中轉，以及台灣旅客趨向自由行市場型態，持續布局全球航網，目前共飛航72個航點，包括東南亞15個航點、東北亞16個航點、中國大陸地區27個航點及歐美紐澳14個航點，總計每週往返712班，提供旅客多元、密集的搭機選擇。

展望後市，華航表示，根據IATA年中報告，預估2019年全球客運需求成長5%，亞太地區為6.3%，亞太地區雖不若2015年以來年成長率約 10%，仍為全球成長動能最高地區，華航與全球20餘家航空公司合作建立密集航網，去年度與聯航於東北亞、東南亞及大陸地區皆有新增合作航段，挹注公司營運。