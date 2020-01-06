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川普揚言攻擊伊朗文化目標　招致批評恐釀戰爭罪

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▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普揚言可能鎖定伊朗文化地點攻擊，被控可能犯下戰爭罪。美國國務卿蓬佩奧今天為此辯護，堅稱美國任何對伊朗的軍事行動都會遵守國際法。

川普昨天推文說，美國可能鎖定的52個目標中，有些「對伊朗文化而言很重要」。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）隨即將此與伊斯蘭國（IS）破壞中東文化遺址行徑相提並論，並說「鎖定文化地點屬於戰爭罪」。

▼美國總統川普連日透過推特對伊朗嗆聲。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

民主黨人加入抨擊行列

推特（Twitter）上湧現伊朗伊斯法罕（Isfahan）等古城地位崇高的景點照片，標記「伊朗文化地點」（#IranianCulturalSites）主題標籤。部分美國民主黨人表示，如果川普真的照他所揚言的行動，恐會違反國際協定。

角逐11月總統大選的民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）推文說：「你恐怕會犯下戰爭罪。我們不與伊朗交戰。美國人民不想與伊朗開戰。」

同黨的參議員墨菲（Chris Murphy）也說：「以平民和文化地點為攻擊目標是恐怖分子才會做的事。這是戰爭罪。」

蓬佩奧連上節目忙滅火

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在一連串的訪談節目中說，倘若美國受到攻擊，將會毫不猶豫嚴厲反擊伊朗的「竊盜政權」，但也承諾任何行動都會遵循法治。

他在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）中說：「我們將依法行事。我們會在體制內行事。我們向來如此，未來也一樣。」

他還說：「美國人民應該知道，我們攻擊的每個目標將是合法目標，而這目標的唯一使命將是保護和捍衛美國。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓬佩奧在CNN節目「美國國情」（State of the Union）中，避免直接回答美國是否確實鎖定文化地點攻擊的問題，並為川普推文內容辯護。

主持人問說：「依你看法，文化中心理論上真是目標嗎？」蓬佩奧回說：「我們會做正確的事，並且合乎美國法律。」

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

戰爭罪前例為鑑

川普揚言攻擊伊朗文化目標，令人想起前車之鑑。

與蓋達組織（Al-Qaeda）掛鉤的馬利武裝組織「信仰捍衛者」（Ansar Dine）2012年破壞馬利廷巴克圖（Timbuktu）宗教古蹟，國際刑事法院（ICC）法官裁定組織領袖馬蒂（Ahmad al-Faqi al-Mahdi）有罪，判處9年徒刑。這是國際刑事法院首度認定這類犯行屬於戰爭罪，馬蒂最終也認罪。

此外，2017年，聯合國安全理事會決議「譴責非法破壞文化遺產，包括破壞宗教場所和文物」。這是回應伊斯蘭國2014年和2015年在敘利亞與伊拉克摧毀若干重要歷史文化古蹟。聯合國當時明確表示，鎖定文化地點攻擊會構成戰爭罪。

曾任主管政治事務美國國務次卿和美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使的勃恩斯（Nicholas Burns）指出，川普政府支持2017年聯合國譴責破壞文化地點的決議。勃恩斯推文說：「他（川普）的威脅不合道德，也不合美國精神。」

▼ 馬利武裝組織「信仰捍衛者」（Ansar Dine）2012年破壞馬利廷巴克圖（Timbuktu）宗教古蹟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬利武裝組織「信仰捍衛者」（Ansar Dine）2012年破壞馬利廷巴克圖（Timbuktu）宗教古蹟，國際刑事法院（ICC）法官裁定組織領袖馬蒂（Ahmad al-Faqi al-Mahdi）有罪，判處9年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▼國際刑事法院法官裁定組織領袖馬蒂（Ahmad al-Faqi al-Mahdi）有罪，判處9年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬利武裝組織「信仰捍衛者」（Ansar Dine）2012年破壞馬利廷巴克圖（Timbuktu）宗教古蹟，國際刑事法院（ICC）法官裁定組織領袖馬蒂（Ahmad al-Faqi al-Mahdi）有罪，判處9年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

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