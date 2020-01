川普揚言攻擊伊朗文化目標　招致批評恐釀戰爭罪

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國總統川普揚言可能鎖定伊朗文化地點攻擊,被控可能犯下戰爭罪。美國國務卿蓬佩奧今天為此辯護,堅稱美國任何對伊朗的軍事行動都會遵守國際法。

川普昨天推文說,美國可能鎖定的52個目標中,有些「對伊朗文化而言很重要」。伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)隨即將此與伊斯蘭國(IS)破壞中東文化遺址行徑相提並論,並說「鎖定文化地點屬於戰爭罪」。

▼美國總統川普連日透過推特對伊朗嗆聲。(圖/路透)

民主黨人加入抨擊行列

推特(Twitter)上湧現伊朗伊斯法罕(Isfahan)等古城地位崇高的景點照片,標記「伊朗文化地點」(#IranianCulturalSites)主題標籤。部分美國民主黨人表示,如果川普真的照他所揚言的行動,恐會違反國際協定。

角逐11月總統大選的民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)推文說:「你恐怕會犯下戰爭罪。我們不與伊朗交戰。美國人民不想與伊朗開戰。」

同黨的參議員墨菲(Chris Murphy)也說:「以平民和文化地點為攻擊目標是恐怖分子才會做的事。這是戰爭罪。」

These are some of the #IranianCulturalSites that @realDonaldTrump threatened to destroy.



Persepolis. Of of the last standing massive archaeological complexes from ancient Persia. The Iranians and their cultural institutions have done a fantastic job in protecting it.



1/12 pic.twitter.com/DjxH6nf3Lo