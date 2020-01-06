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野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

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▲澳洲野火蔓延，台灣青年怕浪費簽證續留打工。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

澳洲遭遇史上最嚴重的森林大火，祝融發威已經造成許多棲息在森林裡面的動物傷亡。4日的狀況更是迅速惡化，整個澳洲天空變成橘色一片，澳洲當地國家的氣象局則警告說，因風速加快、氣溫上升，「今天將使許多地區的嚴重火災轉向極端火災」。

5日，就有在澳洲打工的台灣年輕人表示，這場大火真的非常嚴重，「我們人在junee，一路開到wagga，沿路開過很多地方，都有燒過的痕跡」，市區外圍也是煙，空氣污染更是嚴重。

整個澳洲天空已經變成橘色一片，空氣污染嚴重。（讀者提供）

根據《CNN》報導，澳洲所有省分都發生野火狀況，新南威爾斯省受災最是嚴重。野火燒遍灌木叢、林地和國家公園，如雪梨近郊的藍山國家公園。澳洲一些大城市也受到影響，包括墨爾本和雪梨。野火燒毀郊區的房屋，濃煙籠罩市中心。去年12月初，雪梨籠罩於大片煙霧中，空氣品質達到「危險」等級的11倍。

澳洲這次野火季有超過數十人身亡，包括數名義消。澳洲環境部長蘇珊．萊表示，當地野生動植物和生態也遭到大規模破壞。新省將近三分之一的無尾熊在野火中身亡，三分之一的棲息地被焚毀。

整個澳洲天空已經變成橘色一片，空氣污染嚴重。（讀者提供）

即便如此，這些異地打工的台灣年輕朋友仍指出，來澳洲打工是靠簽證，一旦過了就沒效，等於浪費，縱使大火蔓延，空氣污染相當嚴重，但還是得撐著。


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