錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

▲錫克教徒抗議迦南阿斯丹聖殿遭惡意破壞。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

巴基斯坦首位錫克教新聞主播哈密特‧辛赫(Harmeet Singh)的兄弟拉文德‧辛赫(Ravinder Singh)5日在白夏瓦(Peshawar)遭不明人士槍殺,印度外交部對近日頻繁發生針對錫克教徒攻擊的事件強烈譴責,呼籲巴基斯坦政府立即採取行動懲治。

綜合印度媒體報導,哈密特表示,「巴基斯坦旁遮普省(Punjab)的少數族群還得承受這些多久?」並要求政府交出殺害拉文德的兇手姓名。拉文德被殺害前2日,旁遮普省南卡納沙西博市(Nankana Sahib)的迦南阿斯丹錫克教聖殿(Gurdwara Janam Asthan)就有錫克教徒被穆斯林居民用石塊攻擊。

A day after mob attacked our holy shrine #GurdwaraNankanaSahib, this brutal murder of Sikh youth in Peshawar shows the extent of persecution minorities face in Pak. I urge PM @narendramodi ji to imm take up the issue with @ImranKhanPTI & ensure the safety of Sikh brethren there. pic.twitter.com/Dj6c3Mplup