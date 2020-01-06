錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

▲錫克教徒抗議迦南阿斯丹聖殿遭惡意破壞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

巴基斯坦首位錫克教新聞主播哈密特‧辛赫（Harmeet Singh）的兄弟拉文德‧辛赫（Ravinder Singh）5日在白夏瓦（Peshawar）遭不明人士槍殺，印度外交部對近日頻繁發生針對錫克教徒攻擊的事件強烈譴責，呼籲巴基斯坦政府立即採取行動懲治。

綜合印度媒體報導，哈密特表示，「巴基斯坦旁遮普省（Punjab）的少數族群還得承受這些多久？」並要求政府交出殺害拉文德的兇手姓名。拉文德被殺害前2日，旁遮普省南卡納沙西博市（Nankana Sahib）的迦南阿斯丹錫克教聖殿（Gurdwara Janam Asthan）就有錫克教徒被穆斯林居民用石塊攻擊。

A day after mob attacked our holy shrine #GurdwaraNankanaSahib, this brutal murder of Sikh youth in Peshawar shows the extent of persecution minorities face in Pak. I urge PM @narendramodi ji to imm take up the issue with @ImranKhanPTI & ensure the safety of Sikh brethren there. pic.twitter.com/Dj6c3Mplup — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) 2020年1月5日

▲印度前國會議員哈辛茨•卡爾•巴達爾（Harsimrat Kaur Badal）在推特上譴責此事。（圖／翻攝自推特／@HarsimratBadal_）

近日南卡納沙西博市迦南阿斯丹錫克教聖殿被蓄意破壞，且錫克教女子考爾（Jagjit Kaur）被迫改信宗教及結婚等，巴基斯坦政府都未採取法律行動。

印度外交部強烈譴責對錫克教針對性的迫害行為，認為巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）應捍衛少數族群權利，而不是對其他國家說道理。

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▼錫克教徒近日頻繁受到攻擊。（影／翻攝自youtbe）