新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

▲新加坡衛生部。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸湖北武漢的不明肺炎持續擴散，新加坡衛生部也在4日接到首起與武漢肺炎有關的可疑病例，病患是3歲的中國籍女童，曾經到過武漢。在經過衛生部調查檢驗後證實，女童是感染人類呼吸道合胞病毒（Human Respiratory Syncytial Virus），是兒童呼吸道感染中常見的病毒，跟武漢肺炎無關。

在女童被通報可能患上武漢肺炎後，新加坡衛生部先將她隔離，並且實施流行病學調查、臨床評估與實驗室檢驗。

根據《聯合早報》報導，伊麗莎白山諾維娜山醫院（Mount Elizabeth Novena Hospital）傳染病顧問醫生梁浩楠表示，當局的處理方式很正確，如果一不小心，可能就會造成像2003年的SARS疫情，但如果爆發了武漢肺病疫情，以新加坡醫療團隊的實力，也足以應付。

▲台灣疾管署副署長莊人祥說明對中國大陸武漢不明肺炎疫情應變措施。（圖／記者洪巧藍攝）

衛生部在5日表示，檢驗結果顯示，女童的病情與武漢肺炎無關，對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）也呈陰性反應，只是感染人類呼吸道合胞病毒，目前醫護人員會持續監控從武漢入境的人員，也會進一步調查現有的可疑病例中，是否與武漢肺病有關聯。

目前新加坡因為冬天的關係，處於流感高峰期，因為感冒求醫的病患數量明顯增加。梁浩楠也表示，主要是因美國2019年11月爆發的A型流感潮所引起，建議免疫力弱的人，尤其是慢性疾病患者，應在出國2周前接種流感疫苗，預防病毒入侵。