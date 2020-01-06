▲大學生寒假瘋打工，5成2曾遇亂扣錢、不實徵才（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

期末考快結束，各大專院校準備開始放寒假，不少學生也規畫要利用這段時間打工賺取零用錢或生活費，對此yes123求職網，特地進行「寒假打工熱調查」，結果在今（6）日出爐，有高達83.6%的大學生表示，曾經在寒假時打工過。

根據yes123求職網調查發現，雖然政府有基本工資規定，目前最新基本工資時薪是158元，但仍然有59.2%的人透露，曾經遇過寒假打工的時薪，換算下來根本低於政府規定，這些學生碰到這種薪資違法情況，也出現兩極化反映，有33.8%選擇默默繼續做；但也有32.1%選擇自動離職；其餘有26.6%會主動向雇主爭取；僅有7.5%表示，會向主管機關檢舉。

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yes123求職網指出，在寒假打工時，也有68.8%的人透露，曾經遇過雇主沒有幫自己投保勞保，同樣如果學生面對這樣的情況，有44.6%選擇默默繼續做；29.8%選擇主動向雇主爭取；其餘有19%選擇自動離職；僅有6.6%表示，會向主管機關檢舉。

更糟糕的是，還有51.9%的大學生指出，在寒假打工時，曾經碰過打工陷阱；而且在可複選狀況下，主要遇到的狀況依序為，雇主找藉口亂扣薪(68.9%)、實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符(57.8%)、預繳保證金、訓練費(48.9%)，以及要求簽下內容奇怪、不合理的合約(41.6%)、遭遇言語或肢體性騷擾(38.4%)。

此外，其他的工讀陷阱還有，先付錢買產品、辦卡、辦貸款、成為公司股東(26.1%)、要求夜間、偏僻地點、非打工(企業)地點面試(21.4%)、要求自費拍照、弄造型、買制服(18.5%)，以及要求銷售或提供有非法疑慮的產品、服務(15.1%)、以高薪引誘，要求情色打工(12.4%)。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下無白吃的午餐」，當心打工陷阱。

楊宗斌更強調，需要牢記求職反詐騙的「七不三要」原則！所謂的「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「三要」是指：要陪同、要確定、要存疑。