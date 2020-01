知名酒店「骨牌式坍塌」釀3死！2遺體仍卡在廢墟…恐將埋超過1年

▲「硬石酒店」(Hard Rock Hotel )興建中的飯店工地坍塌,救災作業卻因危樓緣故而延宕。(圖/路透)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國紐澳良(New Orleans)「硬石酒店」(Hard Rock Hotel),在去年10月12日興建途中忽傳倒塌意外,共造成3死、數十傷慘劇。目前仍有2具遺體仍卡在建築物中,但由於該建築目前仍是危樓,拆除作業需小心謹慎進行,原定今年2月的拆除作業被延至5月進行,到年底時才能完全拆除,這也代表這2具遺體將在建築物中超過1年,才能被順利掘出。

#BREAKING PEOPLE RUN FOR THIER LIVES IN NEW ORLEANS ON CANAL ST! HARD ROCK CAFE UNDER CONSTRUCTION COLLAPSES! REPORTS OF INJURIES ARE STILL COMING IN! #NewOrleans 3 CONFIRMED! #HardRockCafe pic.twitter.com/qWn5G4GFBq