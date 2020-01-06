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知名酒店「骨牌式坍塌」釀3死！2遺體仍卡在廢墟…恐將埋超過1年

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▲「硬石酒店」（Hard Rock Hotel ）興建中的飯店工地坍塌。（圖／路透）

▲「硬石酒店」（Hard Rock Hotel ）興建中的飯店工地坍塌，救災作業卻因危樓緣故而延宕。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國紐澳良（New Orleans）「硬石酒店」（Hard Rock Hotel），在去年10月12日興建途中忽傳倒塌意外，共造成3死、數十傷慘劇。目前仍有2具遺體仍卡在建築物中，但由於該建築目前仍是危樓，拆除作業需小心謹慎進行，原定今年2月的拆除作業被延至5月進行，到年底時才能完全拆除，這也代表這2具遺體將在建築物中超過1年，才能被順利掘出。

據美國廣播公司ABC報導，「硬石酒店」為世界知名連鎖高檔酒店，旗下還有餐廳、賭場等事業，但酒店卻不幸在去年興建途中，因不明原因而坍塌，導致3名工人死亡，數十人受傷，至今仍有2名罹難者遺體仍在建築物內，分別是36歲的溫柏利（Quinnyon Wimberly），以及63歲的亞瑞拉（Jose Ponce Arreola）。

雖然原定於2月時進行拆除，但因現場危險，需要更加謹慎有序的拆除作業而延遲，預計要直到2020年12月底才能完全拆除。

當地消防局長麥康奈爾（Tim McConnell）表示，雖然自己和當地政府都不滿救災時間被延後，但承包商方面認為，大樓情況危險，開始拆除前必要進行穩定建物的工程，才能讓拆除作業更加順利安全，而穩固工程則訂於5月7日開始施作，尋獲兩名罹難者遺體仍是頭等要務。

罹難者溫柏利的家屬佛蘭克傷痛表示，拆除作業的所有變更都讓大家再次憶起失去親人的悲痛，只希望能盡快尋回溫柏利的遺體返家安葬。

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