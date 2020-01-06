男河邊釣到梭子魚！魚腹異常隆起...剖開後見「活跳跳」景象驚呆

實習記者陳妙津／綜合報導

河邊釣魚竟意外釣到「魚中魚」！美國威斯康辛州（Wisconsin）三名釣客前往密西西比河釣魚，沒想到上岸的大梭子魚（Pike）腹中似有異動，剖開一看竟是隻鱸魚，而且出了胃袋居然還活著，在台子上活蹦亂跳的模樣讓3人也嘖嘖稱奇。

據《每日郵報》報導，羅傑（Roger）、安迪（Andy）及耶利米（Jeremiah）3人近日相約到密西西比河（Mississippi River）釣魚，享受新年假期，過程中釣起一尾大梭子魚（Pike），卻發現魚腹略有突起，狀似裏頭有個略硬的物體，一開始3人還以為這隻魚可能吃下了一隻小烏龜，沒想到用刀將魚腹剖開後，竟有條體型中等的鱸魚（Perch）滑出，讓人更驚奇的是，這隻鱸魚還在台子上活蹦亂跳，魚鰓也不停開合著，顯示出旺盛的生命力。

▲梭子魚是兇猛的掠食者，通常採用伏擊的方式獵食，依賴意想不到的高速度向獵物發動攻擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



3人看到這幕都感到不可置信，從影片中可以聽見他們不時發出驚嘆的叫聲，他們事後推測梭子魚生吞這尾鱸魚後，必定仍飢腸轆轆，所以才會被釣餌吸引而被釣上岸。

不少網友看了影片後留言表示，「感覺把這隻鱸魚放回去後，牠好像會跟其他魚分享經驗，結果就變成海底總動員」、「牠回到海中應該會變成傳奇」、「福大命大必有後福」。也有人推論，「梭子魚應該是才吞下鱸魚的，沒想到最後是自己被開腸剖肚。」