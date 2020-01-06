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吃一蘭拉麵突收隔壁大叔「紅筆紙條」 　他一看內容...嚇歪秒逃跑

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▲ 網友品嘗一蘭拉麵到一半，突然收到隔壁大叔傳的詭異紙條。（圖／記者黃士原攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本「一蘭拉麵」深受饕客喜愛，一個個座位全部隔開的設計，讓人們可以毫無顧慮、在不受他人打擾情況下的專注品嘗美食。不過最近一名日本網友在一蘭拉麵用餐時，卻突然收到隔壁桌傳來一張紙條，詭異內容讓他看完瞬間全身發抖，嚇得馬上落荒而逃。

網友Nyoro（にょろ）前陣子在推特發文提到，自己有天獨自前往一蘭拉麵用餐，喝湯喝到一半，隔壁座位的大叔突然間遞給他一張紙條，上面紅筆寫著「不要發出聲音，拉麵吃完之後，就過來廁所。」簡短字句卻充滿命令的口吻，讓他看了相當害怕。

▲ 紅筆寫的簡短紙條，讓Nyoro看完相當害怕。（圖／翻攝自にょろ推特）

Nyoro表示，這個大叔看起來就是個普通人，所以他一度以為是傳錯紙條，不過仔細查看四周後，發現整間店內只有他和大叔2人，確定對方就是在和自己說話時，他頓時驚覺事情不對勁，恐懼得渾身發抖，根本就不敢按照對方所說的照做。
為了自保，他急忙將紙條拍照上傳到推特，並趁著大叔在加麵時的空檔，迅速逃離餐廳。

其他網友看完後，對此紛紛留言，「不敢想像你真的照做會發生什麼事。」、「紙條內容讓人好不舒服…」、「從品嘗美食變成被人品嘗」、「去女廁呢？」、「如果裝作不知道直接走出去，感覺大叔好像會在出口堵你」、「難道他對你一見鍾情了嗎？」、「小心被挖」、「看紅筆擺放的方向，真的不是你自導自演嗎？」。

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