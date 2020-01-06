曼谷海水倒灌自來水有鹹味　市售瓶裝水也有怪味

▲湄南河是泰國最大的河流。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到旱災以及海水倒灌的影響，曼谷自來水味道變鹹了，許多市民擔心飲用這樣的水是否會危害到身體健康。曼谷大都會水務局（MWA）表示，「鹹的自來水鈉含量少，不會影響健康，可以放心飲用，但是有腎臟疾病的患者需要多加注意。」

根據the bangkok insight報導，曼谷自來水最主要來自湄南河（Menam Chao Phraya），流域面積有15萬平方公里，可能是因為從湄南河流入泰國灣的淡水抵擋不了海水倒灌，使得曼谷的自來水產生鹹味。根據世界衛生組織的飲用水標準，若自來水每公升鈉超過200毫克、氯化物超過250毫克，則不建議人們飲用，可能會造成身體健康的影響。

大都會水務局表示，現在曼谷的自來水是可以飲用的，身體健康的人可以消耗自來水，鹹的自來水可能會影響鹽的吸收力，但是與日常生活中的納含量相比，自來水的納含量較少。

曼谷最大的自來水廠「挽卿自來水廠」是主要提供市民自來水的地方，該廠內沒有設置除鹽設備。當局建議民眾，在這期間用自來水料理時，可以少放調味料，少吃醬油、魚露等有鹹味的食物；若是患有腎臟病、心臟病、糖尿病、高血壓和體質較虛弱的高齡人士或是小孩，不建議飲用帶有鹹味的自來水。

目前曼谷自來水的變味情況還沒有達到最壞的程度，為了避免自來水嚴重嚴化，當局正在與電力部門協調，希望加大抽調4大主要水庫的水量，將流入自來水的海水流回海裡。泰國多地旱災情形嚴重，許多地方面臨水資源不足的問題，當局建議民眾提早做好抗旱準備，並且節約用水。

許多到泰國旅遊的觀光客，飲用當地販賣的礦泉水後常感到不適，認為自來水有怪味。旅遊業者表示，在泰國的自來水是不能直接飲用的，就算煮沸過也是一樣，若是有小孩的遊客，可以到超商購買嬰兒專用礦泉水。