藥華藥出貨歐盟暢旺　去年12月營收年增760%、全年營收年增1065%

▲左起為藥華藥總經理黃正谷、董事長詹青柳及執行長林國鐘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



藥華醫藥（6446）公告財務報告，受惠治療真性紅血球增生症 (Polycythemia Vera, PV）新藥ropeginterferon alfa-2b (P1101) 出貨至歐盟，激勵去年12月單月營收達1.99億元，較去年同期成長760%，累計2019年營收達3.06億元，較2018年大幅成長1065%。



藥華藥自主研發的新一代干擾素物藥物ropeginterferon alfa-2b (P1101) 於去年2月獲EMA核准授予PV藥證後，合作夥伴AOP公司隨即展開歐洲市場的推廣銷售，並在去年9月順利納入德國、奧地利藥價給付，藥品價格為2,778歐元（250mcg/0.5mL）。

藥華藥表示，公司分別在去年3月、5月及12出貨給歐盟夥伴AOP，帶動公司去年全年營收達3.06億元，寫下營運歷史新頁。由於歐盟地區的PV病患約有10萬餘名，隨著AOP的推廣，ropeginterferon alfa-2b (P1101) 新藥的滲透度將逐步擴大，藥華藥將持續配合出貨，銷售潛力大。



展望2020年，藥華藥在藥證布局與臨床試驗方面都將有階段性成果，將是公司營運起飛關鍵性的一年，並在藥證布局方面，預計年初將申請美國PV藥證，預計在年底獲得美國藥證，同時申請韓國孤兒藥資格，而台灣PV藥證則有機會在第二季獲得核可。

此外，藥華藥授權引進的產品Oraxol（用於治療移轉性乳癌的口服紫杉醇）及KX-01 （用於治療日光性角化症）則預計今年下半年申請台灣TFDA藥證，並在臨床試驗方面，將展開美國和中國的血小板增生症（Essential Thrombocythemia，ET）三期臨床，同時申請ET在台灣、韓國及日本三期臨床。