美駐巴格達使館周邊再遇襲　川普怒嗆：「不成比例」全面反攻

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國駐巴格達大使館5日周邊地區再度遇襲,6枚短程喀秋莎(Katyusha)襲擊首都巴格達,其中3枚落在政府大樓林立、外國使團所在的綠區(Green Zone),這波攻擊共造成6人受傷。同日,美國總統川普發推文表示,若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標,美國就會迅速發動反攻,可能以「不成比例」的方式來回應。

▲伊拉克南部城市納西里耶(Nassiriya)出現反政府抗議示威,武裝組織「人民動員」(Hashd al-Shaabi)總部大樓起火。(圖/路透)

綜合半島電視台、法新社等外媒報導,伊拉克5日證實召見美國大使,認定美軍擊殺伊朗將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)的空襲行動違反國際法及伊拉克主權。但數小時後,這波攻擊隨即展開,在綠區之中,2枚火箭落在美國駐巴格達大使館附近,第3枚火箭擊中一戶人家,造成4人受傷。這是綠區連續第二日遭到襲擊,也是美國機構在過去2個月第14次成為攻擊目標。

軍方表示,除了巴格達遭受6枚火箭襲擊之外,還有另外3枚火箭落在附近的賈德里亞(Al-Jadriya)地區。

Breaking: Multiple rockets land in #Baghdad green zone near the #USEmbassy . Sirens from the US embassy can be heard for a few kilometers. We felt the impact on the outer edge of the green zone.

美國與伊朗的緊張情勢不但受到全球關注,各國也紛紛做出回應,油價、金價、股市出現大幅震盪,剛結束新年休市的日經指數6日一度重跌500點。美國總統周末也透過推特對伊朗隔空嗆聲,他在5日時提到,「這些新聞報導將作為向美國國會的通知,那就是若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標,美國就會迅速發動全面反攻,可能是以一種『不成比例』的方式。」

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!