李佳芬陪林金結「騎Ubike掃街」　呼籲在地雲林同鄉力挺

▲林金結、李佳芬騎腳踏車掃街 。（圖／林金結辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日上午陪同新北市第10選區立委候選人林金結在土城掃街，隨後至三元宮參拜、拜訪吳秋霞女士及參訪明星花露水工廠。

李佳芬和林金結團隊一起騎著Ubike沿途拜票，鄉親們也相當熱情。李佳芬表示，她之所以特地來土城幫忙助陣，是因為林金結長期關懷弱勢，也把過去的選舉補助款都捐給當地學校，理念和他們相合，所以希望多幫忙林金結拉票，同時也呼籲當地的雲林同鄉投票力挺。

此外，被問及女兒韓冰9日是否會出席韓國瑜的凱道造勢時，李佳芬則表示，「沒有沒有，那只是大家的期待。」

▲李佳芬說韓冰不會出席凱道造勢。（圖／記者湯興漢攝）

除了騎腳踏車外，林金結一行人還拜訪了住在土城的吳秋霞女士。林金結表示，吳女士拉拔4名子女長大，曾經苦到身上只剩200元，還好皇天不負苦心人，在吳女士一路努力之下，孩子都出國深造，終於成功透過教育翻轉家境。

林金結說，偉人的故事不勝枚舉，但是「庶民努力翻轉」的案例卻容易被歷史洪流淹沒。今日透過吳女士的故事，也再次提他「莫忘世上苦人多」，作為民意代表，必須時刻為民喉舌、幫助需要幫助的人。

▲吳秋霞的故事再度提醒林金結「莫忘世上苦人多」。（圖／林金結辦公室提供）

最後團隊也拜訪了「明星花露水」的生產工廠，林金結說，雖然過去工廠曾停產過，但總經理郭超繼承母業，讓台灣的明星商品繼續在舞台上發光發熱。他表示，台灣產業仍以中小企業為主，土城工業區許多公司行號都走出自己的路，也能順勢活絡土城、三峽地區的發展。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！