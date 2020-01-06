　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

▲ 川普認為軍事行動沒必要通知國會。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前無預警空襲伊朗，讓兩國緊張關係再度升溫。美國國會痛批，川普事前竟未通知國會尋求批准，因此民主黨決定緊急提案，要求政府在軍事行動前須經國會辯論和投票。對此川普則在推特回嗆，就算是一場不成比例的空襲，也沒必要經過國會批准，更直言，「這則貼文就可以當通知了吧？」

伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）死亡後，伊朗最高領袖哈米尼誓言反擊，川普也威脅，，伊朗如果真的攻擊美國人或資產，他將會迅速、嚴重地攻擊伊朗52處非常重要的地點。對此美國眾議院感到非常憤怒，隨即引用美國1973年頒布的《戰爭權力法案》，要求政府在「未宣戰」時期派遣部隊，採取軍事行動的48小時以內，必須通知國會，並在報告中交代情勢、權責單位、行動範圍與時間。

川普6日在推特發文回嗆，「這則媒體貼文將作為向美國國會的通知，那就是若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標，美國就會迅速發動全面反攻，可能是以一種『不成比例』的方式。」並強調，這則貼文就可以當作對國會的通知，「此類的法律通知雖然並非必要，但還是會做！」

眾議院外交委員會也怒轉發川普貼文，在官方推特上表示，「這則媒體貼文將提醒大眾，根據美國憲法，國會擁有戰爭權力。」並在文章中諷刺，「你應該讀讀《戰爭權力法》，你並非一個獨裁者。」

耶魯大學法學院教授、前國防部特別檢察官海瑟威（Oona Hathaway）表示，川普這條推文明顯違反幾項法律，首先根據《戰爭權力法》總統不能透過推特通知國會，「這是錯的，無論總統在甚麼時候讓軍隊執行軍事行動，都必須利用書面通知國會，想要用推特代替是非常荒謬的。」

►伊朗拒絕遵守核協議　法英德3巨頭慌了「聯合喊話促團結」
►伊拉克國會籲驅逐外國部隊　紐西蘭國防軍撤離軍事基地
►美駐巴格達使館周邊再遇襲　川普怒嗆：「不成比例」全面反攻

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

更／雅加達建築削半垮掉「一度多人受困」滿地殘骸　曾發出雷鳴巨響

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

更／雅加達建築削半垮掉「一度多人受困」滿地殘骸　曾發出雷鳴巨響

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

男鄰聽到女慘叫報案　警到場一看「兇手」笑翻

傳伊朗懸賞24億　要取川普人頭

韓國瑜若當選　港示威者將速離台

伊朗揚言攻美35據點！以色列在內

即／伊朗恐不再遵守2015年核協議

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

最仙王室成員要結婚了！嫁大32歲男友

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

賓州車禍5死60傷　大小車撞成團

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

伊朗：不再受2015年核協議限制

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

更多熱門

相關新聞

酒店坍塌3死　2遺體恐埋廢墟超過1年

酒店坍塌3死　2遺體恐埋廢墟超過1年

美國紐澳良（New Orleans）「硬石酒店」（Hard Rock Hotel），在去年10月12日興建途中忽傳倒塌意外，共造成3死、數十傷慘劇。目前仍有2具遺體仍卡在建築物中，但由於該建築目前仍是危樓，拆除作業需小心謹慎進行，原定今年2月的拆除作業被延至5月進行，到年底時才能完全拆除，這也代表這2具遺體將在建築物中超過1年，才能被順利掘出。

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

中東成美墓地　南韓派兵與否陷兩難

中東成美墓地　南韓派兵與否陷兩難

川普揚言攻擊伊朗文化目標　招致批評恐釀戰爭罪

川普揚言攻擊伊朗文化目標　招致批評恐釀戰爭罪

關鍵字：

伊朗聖城軍Quds Force蘇萊曼尼Qassem Soleimani川普眾議院戰爭權力法北美要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面