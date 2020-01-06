無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

▲ 川普認為軍事行動沒必要通知國會。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前無預警空襲伊朗，讓兩國緊張關係再度升溫。美國國會痛批，川普事前竟未通知國會尋求批准，因此民主黨決定緊急提案，要求政府在軍事行動前須經國會辯論和投票。對此川普則在推特回嗆，就算是一場不成比例的空襲，也沒必要經過國會批准，更直言，「這則貼文就可以當通知了吧？」

伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）死亡後，伊朗最高領袖哈米尼誓言反擊，川普也威脅，，伊朗如果真的攻擊美國人或資產，他將會迅速、嚴重地攻擊伊朗52處非常重要的地點。對此美國眾議院感到非常憤怒，隨即引用美國1973年頒布的《戰爭權力法案》，要求政府在「未宣戰」時期派遣部隊，採取軍事行動的48小時以內，必須通知國會，並在報告中交代情勢、權責單位、行動範圍與時間。

川普6日在推特發文回嗆，「這則媒體貼文將作為向美國國會的通知，那就是若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標，美國就會迅速發動全面反攻，可能是以一種『不成比例』的方式。」並強調，這則貼文就可以當作對國會的通知，「此類的法律通知雖然並非必要，但還是會做！」

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0 — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 5, 2020

眾議院外交委員會也怒轉發川普貼文，在官方推特上表示，「這則媒體貼文將提醒大眾，根據美國憲法，國會擁有戰爭權力。」並在文章中諷刺，「你應該讀讀《戰爭權力法》，你並非一個獨裁者。」

耶魯大學法學院教授、前國防部特別檢察官海瑟威（Oona Hathaway）表示，川普這條推文明顯違反幾項法律，首先根據《戰爭權力法》總統不能透過推特通知國會，「這是錯的，無論總統在甚麼時候讓軍隊執行軍事行動，都必須利用書面通知國會，想要用推特代替是非常荒謬的。」

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