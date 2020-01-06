交往3月「求婚成功」直播放閃！他3天後「一槍斃了」未婚妻

▲阿金斯跨年時與女友求婚成功，還在臉書上分享喜悅，3天後竟就因爭執謀殺對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國德州的阿金斯（Kendrick Akins）跨年時向女友傑佛遜（Dominic Jefferson）求婚成功，在臉書上直播、發文分享喜悅。沒想到，2人於4日凌晨發生爭執，男子竟暴怒開槍射殺未婚妻，並且立即逃離現場，事後一度折返，還對著前來關切的民眾開槍。死者家屬表示，這一對情侶交往3個月，感情沒有出現問題。

“I want to know why. Why would you do this? You say you loved her.” 由 The Sun 發佈於 2020年1月5日 星期日

綜合《太陽報》、《福斯新聞》報導，39歲的阿金斯趁著熱鬧的跨年求婚，女友也感動地立刻答應，甜蜜過程全在臉書上即時直播，向親朋好友分享喜悅。傑弗遜也貼出自己戴婚戒的照片，「我只是很想哭，天啊，我從來不知道我會那麼快樂，那麼快就嫁給一個愛我的人，為了我的好壞與過去瘋狂的人。」

情侶3天後發生激烈爭執，阿金斯一氣之下，竟對著未婚妻開槍，導致對方當場死亡。根據ABC新聞，他擊斃傑佛遜以後逃離現場，事後又折返，卻遇上前來關切的民眾，慌張地朝著目擊者又開一槍，5日上午終於到警局自首，經偵訊後立即被逮捕，依謀殺罪遭起訴。

據了解，33歲的傑佛遜是3個孩子的母親，經營工作室幫助非裔女性追求藝術夢想。她的家屬表示，2人交往了3個月，感情上沒有出現任何問題。妹妹阿妮潔悲痛表示，「你說你愛她，在新年時跟她求婚，如今卻殺了她，為什麼？」

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