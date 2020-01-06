街頭拔牙「1顆20元」！牙醫用鐵絲纏牙、鉗子拉扯...網驚：不小心就一條人命

實習記者羅明輝／綜合報導

在健保制度完善的台灣，如果牙齒不舒服、要拔牙，只要走步路，就能馬上看見大大小小的牙科診所。不過要是在印度，因為醫療環境相對沒那麼健全，常見的是一種攤販形式的「街頭牙醫」，既沒有掛號處也沒有等候間，診間就是幾塊鋪在地上的紙板、布料，醫生就這樣直接在車水馬龍的大街旁，頂著烈日用簡陋器具替病患看牙，衛生條件與安全令人擔憂。

根據外媒報導，從網路曝光的影片畫面可以看到，一名病患坐在街道中央鋪著的，張開嘴巴讓醫生拔牙，不過醫生手邊沒有麻醉藥、也沒有專業的拔牙器材，頂多事前給患者簡易止痛藥，接著就徒手用鐵絲纏繞患者牙齒，再直接持鉗子將牙齒拔掉。

▲ 街頭醫生用鐵絲和鉗子來替病患拔牙。（圖／翻攝Punjabi Videos臉書）

雖然這樣的「街頭醫生」拔一次牙只要50盧比（約新台幣20元），其他治療、服務費用同樣不貴，因此深受貧民區民眾青睞。不過畢竟整體衛生條件不佳，周遭環境骯髒，像是上一個病患才用過的工具，沒有消毒就繼續使用；鐵絲、鉗子即使生鏽了也依然照用；牙醫製作販售的假牙、鑲牙做工粗糙，上面甚至沾滿汙垢、灰塵，完全沒有多加清洗、包裝，就直接讓病患使用，儼然潛在不少安全疑慮。

印度政府就統計，每年大約數千人因為街頭看牙感染喪命，儘管如此，畢竟相關法律模糊曖昧，這些街頭牙醫即使沒有專業執照，甚至完全沒有任何牙醫知識背景，也照樣可以擺攤開業。

▲ 街頭牙醫用在地板上鋪一片布料或紙板，再將治療器具直接擺放在上面。（圖／翻攝Punjabi Videos臉書）

網友看完影片後，紛紛驚訝的留言表示，「感覺好痛」、「看起來就很危險，牙醫一個不小心就是一條人命。」、「沒有殺菌過的器具不斷使用，「一旦感染引發敗血症，那真的是得不償失。」、「他做的假牙太不衛生了，這種黏著劑是會致癌的！」、「這醫療環境看起來讓人無語、作嘔，不幸的是，這就是貧窮時所能獲得最好的幫助。」、「牙醫也已經盡力了，他還用他的襯衫擦了擦工具，他只是想幫助那生活潦倒的人。」

除了透過街頭醫生來拔牙外，印度北方城市賈姆穆（Jammu）的一戶家庭還有一種傳承百年的神秘藥水，能夠用來幫人快速拔牙，只要拿棉花沾上神秘藥水，再塗抹在牙齒的周圍，短短不到1分鐘時間，牙齒就能馬上被拔除，事前完全不必使用麻醉藥，患者也不會感到痛楚或出血。