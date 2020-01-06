肯亞美軍基地遇襲　美國防部3人喪生「數架飛機遭摧毀」

▲肯亞的美軍聯合基地遇襲。（合成圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國與伊朗局勢升溫，索馬利亞伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）5日則攻擊位於肯亞的美軍聯合基地，殺害3名美國國防部人員，還摧毀數架美國飛機與車輛。該組織已證實對此事件負責。

《美聯社》報導，青年黨聖戰士5日入侵肯亞的美軍聯合基地，造成3名美國國防部人員死亡；該組織與「蓋達組織」（Al-Qaeda）有著關聯，此次攻擊事件，也是青年黨首次在東非國家針對美軍發動襲擊。事件發生後的幾小時內，當地軍方表示安全局勢並不穩定。

肯亞軍方發言人恩朱古納（Paul Njuguna）表示，5名襲擊者被擊斃。根據美國非洲司令部（AFRICOM）聲明，一名美國軍人與2名國防部的承包商在事件中喪生。青年黨則聲稱有17名美國人受傷，9名肯亞士兵被殺，7架飛機受到摧毀。

《美聯社》所掌握的肯亞警方內部報告可見，兩架固定翼飛機、一架美國賽斯納（Cessna）飛機、一架肯亞飛機都被破壞，還有兩架美國直升機與多輛美國汽車，也在曼達灣軍事機場（Manda Bay military airstrip）遭毀。

前美國海軍陸戰隊隊員富蘭克林（Andrew Franklin）長期住在肯亞，他認為，這次事件需要縝密規劃、練習與作戰能力等，代表青年黨在肯亞的攻擊活動升級。