2020年想賺更多錢嗎？　這5招讓你離致富更近一步

▲投資是致富的好方法。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新的一年開始，許多人的新希望不外乎就是賺更多的錢，而外媒《CNBC》財經記者艾爾金斯（Kathleen Elkins）就整理出5招可以賺更多錢的方法和態度，這些做法也是許多白手起家富豪會做的事情。

1.設法增加收入來源

富有的人，通常都不只有一種收入來源。在美國，有65%白手起家富豪在賺取人生第一桶金前，擁有3份收入，例如投資房地產收租金、經營副業或兼職等等。

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2.投資

理財富翁卡爾登（Grant Cardone）曾說過，人省錢的唯一理由就是要投資，因為投資是可讓人致富的方式。

3.善用定期定額功能

現代人生活忙碌，如果設定好定期定額轉帳功能，不僅可以實際達成儲蓄目標，也有更多的心思去處理其他事務。

4.擴展交友圈

俗話說「物以類聚」不是沒原因的，美國富豪西博爾德（Steve Siebold）曾說，一個人的資產淨值反映出身邊摯友的水平，因此，可以多結交些成功人士朋友或加入他們的圈子，讓自己更有機會變得和他們一樣。

5.實際行動

許多人會規劃或訂定儲蓄或投資目標，不過，真正有按表執行的人，恐怕不多。所以與其光用想的，不如實際行動，才會成功。