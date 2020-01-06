蔡英文從故鄉出發「全台車掃」　屏東鄉親熱情比③相挺

▲蔡英文參拜屏東枋山德隆宮。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／屏東報導

選戰倒數最後5日，總統蔡英文及副手搭檔賴清德的「全台車掃」6日正式展開，其中，小英從家鄉屏東啟程。蔡英文致詞時表示，屏東是自己的家鄉心裡很溫暖，呼籲鄉親票投小英、民進黨，讓她能繼續替大家服務。

蔡英文、陳建仁、賴清德與卓榮泰自1月6日開始，啟動全台4路線掃街。規劃上，蔡英文會從故鄉屏東楓港出發，一路由南往北；至於陳建仁從高雄旗山出發，路線往東部掃街；賴清德則會從新北萬里出發，由北往南；而卓榮泰從台北市北投出發，負責上述三人沒有掃到的路線。

蔡英文全國大車掃6日一早從家鄉屏東德隆宮出發。她致詞時表示，這裡是自己的故鄉，2016年我選舉最後一個禮拜的車掃也是從這裡開始，「是給我感到最溫暖的地方。」

蔡英文說，這一次的選舉非常的關鍵，是台灣的民主跟未來很關鍵的一場選舉，為了台灣未來的發展，為了台灣主權的鞏固，為了台灣經濟的更發展，還有未來台灣社會的照顧更周全，自己跟賴清德組成這一次的搭檔，希望得到大家的支持，替台灣再拚四年，台灣要贏、屏東要先贏，三張選票顧台灣，屏東要開出紅盤最高票。

蔡英文車隊從德隆宮出發，鄉親看到小英總統回家鄉熱情揮手歡迎，也有不少支持者手拿旗幟、手比③表示力挺。