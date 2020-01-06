天空整片變紅色！澳洲總理莫里森：野火恐怕還會持續好幾個月

▲澳洲總理莫里森視察野火災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲從去年9月以來陷入野火危機，隨著當地邁入夏天，氣溫越來越高，起火地點也越來越多。總理莫里森（Scott Morrison）表示，野火的情況可能會持續好幾個月，政府已經派軍隊協助救火，也成立協助復原的單位。

莫里森在4日宣布，已經啟動近年來最大的軍事行動，將近3000名譽備役軍人將投入救災，協助早已經累壞的志願消防員，他也取消了原定的印度行。莫里森也警告，大火恐怕還會持續好幾個月，並且成立了新的復原與照護機構，幫助被野火摧毀的社區設施重建，也會提供心理健康支持，並將運作長達兩年。

在本周末，維多利亞與新南士威爾州溫度下降，還下了一點雨，情況稍微有緩解，但新南士威爾州州長指出，離危機結束還有很長一段距離，「我們正面對未知的領域，不能在假裝這是我們以前面對過的事情了，完全不是這樣」。

法新社報導，73歲的新南士威爾州居民史提爾（John Steele）在4日被迫撤離自己的家，「現在能見度大概只有50公尺，只有很多廢墟碎片跟白灰，天空依舊是紅色的，還有很多樹林持續被燒」。



先前莫里森因為在野火危機期間出國度假，引起民怨，他日前到災區視察時，有當地居民當面嗆他是「白癡」，不願與他握手，還有人大喊「滾開，你在這裡不受歡迎」，就連消防員也對他擺臭臉。除此之外，新南士威爾州消防局在先前表示，看新聞才知道有軍方協助的計畫，又讓莫里森被當地網友罵到翻。

▼野火災區能見度低，天空幾乎變成紅色。（圖／達志影像／美聯社）