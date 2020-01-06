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PO合成圖批蔡英文「羞辱國軍」　葉毓蘭：網路血滴子散去…被灌爆急刪道歉

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PO合成圖批蔡英文「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆急刪道歉：太過憤慨未經查證。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭隨後刪掉這張合成圖，但已遭網友截圖備份。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

名列國民黨不分區立委候選人第二名的前警大教授葉毓蘭，在臉書貼出一張總統蔡英文的照片，還強調「照片與內容均非虛偽，網路血滴子們散去」，結果被網友發現根本是合成照。她緊急刪掉照片表示，「個人未經查證就將合成照上傳的行為確有不妥，在這裡跟大家致歉。」

葉毓蘭5日在臉書說，「看到三軍統帥為殉難將士辦追思，抱著沈一鳴夫人安慰時，很感動，這幾天空軍軍歌也特別催淚。但是我還是想到這一幕，當時的蔡主席如何羞辱國軍，上任後又如何追殺退休軍公教警消？」

葉毓蘭還貼出一張照片，只見蔡英文當時參與洪仲丘遊行的照片，頭上綁著黑底白字的「國防布」，後方卻被合成貼上一個寫有「賽拎娘國防部」的布條。葉一開始還強調，「生前一粒土豆香，勝過死後拜豬頭。照片與內容均非虛偽，網路血滴子們散去。」

▼葉毓蘭名列國民黨不分區立委候選人第二名。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，李貴敏、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、陳以信、車宜靜、林文瑞、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

但許多網友留言灌爆葉毓蘭的臉書，「這照片是剪接P圖移花接木還敢拿來造謠」、「合成假圖一直拿來嘴」、「妳等著被告吧」、「造謠可恥，已檢舉，等著被告吧！」

對此，葉毓蘭緊急拿掉合成照，並在3小時後發文表示，她於LINE群組收到蔡總統在洪仲丘案時的遊行合成照片，對比她今昔的表現太過憤慨，未經查證就將合成照片貼上個人臉書，「雖然參加反國防部遊行是事實，但是該張合成照的確有張冠李戴之嫌，個人未經查證就將合成照上傳的行為確有不妥，在這裡跟大家致歉。」

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