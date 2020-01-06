「最仙王室成員」父女戀修成正果！嫁大32歲男友　老公比爸大5歲

▲黛妃姪女凱蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國已故王妃戴安娜（Princess Diana）的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）先前出席哈利王子婚禮時，因為出眾的氣質和天仙美貌受到外界關注，現在大她32歲的南非富豪男友已經在去年聖誕節時求婚，凱蒂也點頭答應了，準備攜手步入禮堂。

凱蒂是名模特兒，更受矚目的身分是黛安娜王妃的姪女，今年29歲，2018年時穿著一襲優雅綠色洋裝出席哈利王子的婚禮，吸引眾人目光。今年5月，她被爆料正與南非的時尚界大亨、61歲的百萬富翁路易斯（Michael Lewis）約會，兩人年紀差了32歲，後來也大方認愛。

英國《每日郵報》報導，一名凱蒂的朋友表示，凱蒂在假期時跟路易斯 同前往開普敦，而在聖誕節前夕，路易斯向凱蒂求婚，而凱蒂也答應了，並立即告訴家人和朋友們，「大家都很喜歡路易斯，雖然他很有錢，但他是個低調又謙虛的人」。

據了解，路易斯比凱蒂的父親還要大5歲，跟前妻萊歐拉（Leola ）生有3名子女，都已經成年，而路易斯信仰的是猶太教，目前不確定凱蒂婚後是否會改變宗教信仰。



▼凱蒂的職業是模特兒。（圖／翻攝自IG／kitty.spencer）