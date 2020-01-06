國營事業鐵飯碗增列221名　需才孔急「起薪36K起跳！」

▲經濟部公佈中油、台電、台糖及台水公司等國營事業新進人員徵才，共計增列221名員額。圖為台電的節能工程師。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

為改善國營事業人力結構，經濟部表示旗下國營事業新進職員甄試，暫定錄取人數原本共計1,219名，經中油、台電、台糖及台水公司因業務需要提報，共計增列221名員額，最終錄取者可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處去年7月公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包托台電、中油、台糖、台水等各國營事業，並於去年11月24日舉行初試。

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經濟部官員表示，依據108年新進職員甄試簡章規定，各用人機構得視業務需要，於其預算員額範圍內，提報各類別增額人數，並經甄試委員會同意後，由試務處於初(筆)試放榜前公告。

依據統計，本次共計增列221名，分別為：企管41名、人資2名、財會13名、國貿1名、資訊11名、統計資訊2名、政風2名、法務2名、地政5名、土木20名、建築3名、機械28名、電機59名、儀電7名、環工5名、畜牧獸醫2名、農業1名、化學3名、化工製程13名、石油開採1名。

經濟部表示，增額後本次甄試錄取總人數為1,440名，以本次招考實際到考人數19,927人計算，錄取率將由6.12%提升至7.23%。