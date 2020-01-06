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青年瘋返鄉投票「用行動證明不是韓國瑜！」　綠營人士：青年選票是關鍵

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▲2020青年返鄉投票列車。（圖／記者崔至雲攝）

▲2020青年返鄉投票列車。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選進入最後關頭，不少學生首投族及青年紛紛號召「返鄉投票」。綠營人士分析，高齡化社會來臨的時代，年輕人口本身就不占優勢，能否把空戰化為實際的選票相當重要，當然也是這次選戰的勝選關鍵。

面對香港反送中運動，讓台灣青年「亡國感」更重，不少青年互相呼籲一定要記得返鄉投票，也有不少青年團體發動「返鄉列車」活動。日前眾多Youtuber合拍影片呼籲返鄉投票，不少網友在下方留言響應，「看這支影片出來 大多長輩們又要恐懼了」、「台灣加油 不要讓台灣變成下一個香港」、「投票率比起民調更重要！」「要記得去投票啊！好好守護台灣的民主自由！」

曾任中部大學學生議會副議長的青年張志豪呼籲，「年輕人不要待在家裡了，1月11日該回家的回家、該返鄉的返鄉，總之一定要站出來投票！用行動證明我們『不是韓國瑜』，只會光說不做。」

張志豪表示，在高齡化社會來臨的時代，年輕人口本身就不占優勢，如果年輕人再不出來投票，等同把自己將來交給長輩們來決定。去年香港區議會選舉，元朗的屏山北選區，民主派羅廷輝開票完僅落差兩票而落敗，經過重新計票後，變成僅以「一票之差」輸給親共建制派的候選人楊家安。

張志豪說，唯有出來投票，讓年輕人投票率衝高，年輕族群的聲音才能受到重視，而政府也會更加重視年輕人相關的政策與福利，例如基本工資、青年住宅、就學貸款、育兒及減稅等政策。

綠營人士指出，這次選戰的制勝關鍵還是在於要催出年輕人的投票率。各陣營最擔心這段時間網路上大家討論熱烈，最後卻沒有出來投票。

綠營人士強調，歷屆大選，年輕人投票率除了首投族（20、21歲）投票率較高，其餘年齡22-39歲，投票率是所有年齡層最低。以上屆2016大選來說，年輕人投票率最低僅55%，遠低於當年總投票率66.27%，而中高年齡層，票率甚至超過70%。也因此，這次大選「青年選票」自然也是勝選關鍵。

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