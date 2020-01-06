選前黃金週拚勝選！　蔡英文屏東出發全台掃街四路齊發

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文5日恢復競選行程，從北到南一連10場造勢活動馬不停蹄。競選辦公室也公佈下周行程「勇敢自信 護台同行」車隊掃街活動，蔡英文自6日開始從故鄉屏東楓港出發，進行車隊掃街，同時副總統候選人賴清德、副總統陳建仁與民進黨黨主席卓榮泰也將同時出發，在選前一週四路齊發，掃遍全台每個縣市。

競辦發言人廖泰翔表示，選前最後五天，不僅蔡英文及賴清德會從早到晚，全台走透透，利用車隊掃街的方式，行遍個縣市的大街小巷，與立委候選人一同拉票。副總統、蔡英文全國競總主委陳建仁及民進黨主席卓榮泰也將同步展開車隊掃街。

蔡英文1月6日從故鄉屏東楓港出發，繞行屏東縣、高雄市及台南市。1月7日，上午則走遍嘉義縣市，下午到雲林縣及南投縣。1月8日，車隊來到中部，從彰化出發到台中市，下午則會繞行苗栗。1月9日，車隊逐漸往北，會掃遍新竹縣市及桃園市。至於選前最後一天，回防雙北，並在台北市時與賴清德合體。

賴清德1月6日從新北萬里開始南下，從新北市、桃園市到新竹縣市，1月7日來到中部，苗栗縣、台中市以及彰化縣，1月8日從雲林縣開始，繼續往南經過嘉義縣，並到達賴清德主場台南市。1月9日，賴清德車隊則會到達高雄市及屏東縣。選前最後一天，賴清德一樣會回防雙北，並在台北市與蔡英文合體。

而陳建仁1月6日則會從高雄旗山出發，經過屏東縣和台東縣，開始往東部前進。1月7日來到花蓮縣及宜蘭縣，1月8日則會回到新北市及基隆市，1月9日則又來到南投縣、苗栗縣、新竹縣及桃園市。

卓榮泰在1月6日，從台北市北投出發，行經台北市及基隆市，1月7日則火力集中新北市，1月8日整天在台中市，1月9日則到達雲林縣及宜蘭縣進行，移動距離也非常長，選前最後一天，則來到南投縣及彰化縣。

民進黨選前黃金周，從全台北中南東，由蔡英文、賴清德、陳建仁、卓榮泰四路齊發的最後衝刺，誓言力拼總統連任、國會過半。