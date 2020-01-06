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2020存股攻略！股票不能亂存　達人教你選對這些股票安心抱

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圖文／鏡週刊

台股頻創新高，許多好公司股價也水漲船高，想要開始存股的人不免擔心買在高點。萬點行情到底該如何存股？年領百萬股息的存股高手傳授你這些2020年安心抱股的訣竅。

台股在萬點之上，很多存股族的疑惑是：到底該如何存股？

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「選股不選市！」靠存股累積4千多萬資產，擺脫流浪教師命運的「華倫老師」周文偉指出，就算現在要開始存股，標的也不會難找，因為長期投資報酬率的好壞，關鍵在公司成長性。「只要公司獲利成長幅度比股價成長幅度來得高，就可以繼續存。」

周文偉發現，除了注重存股成本之外，更重要的是選對好公司，理由是：金融海嘯以來，即使在大盤指數9,000點以上買進中華食、大統益、統一超等好公司，股價還是持續成長的，但如果10年前買到友達、晶電，現在股價比金融海嘯谷底還低。「所以股票不能亂存，一定要挑具成長性的公司。」

當別人開始居高思危，大學教授謝士英卻始終堅定存股：「看大盤點數漲跌沒什麼意義，主要是看手上持股的成長性和現金殖利率，只要公司前三季賺超過去年、股利逐年增加，或是現金殖利率達5％至6％，我就會繼續加碼。」

45歲才開始存股，19年來存到上千張股票的謝士英指出，存股和賺價差的想法截然不同，存股沒有停利停損的問題，「我的目標就是領股息，不管市場高低起伏，只要手上有閒置資金或領到現金股利，我就會一張張慢慢買。」


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