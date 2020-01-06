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2020存股攻略！買不起台積電大立光？　達人說買零股慢慢存也行

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圖文／鏡週刊

台灣加權指數創29年新高，許多好公司股價也水漲船高，像是買一張台積電要三十多萬元、一張股王大立光更要五百多萬元，相信一般人都難以下手。不過，靠存股攢千萬資產的達人，他們一開始也是從零股慢慢存起的！

台股創29年新高，股王大立光和半導體龍頭台積電的股價更是高不可攀，讓很多人不免望股興嘆：「太貴、買不起！」但其實存股也可以從零股開始慢慢存。

請繼續往下閱讀...

年領百萬股息、曾是流浪教師的「華倫老師」周文偉，存股的習慣就是「有錢慢慢買，沒那麼多錢時就買零股」，前陣子，他甚至還解約最後一筆定存，轉進股市。偏愛民生消費類股的他，只要遇到好價錢，就會持續加碼食品、環保股等標的。

「台股高居萬點之上，就算現在要開始存股，標的也不會難找，因為長期投資報酬率的好壞，關鍵在公司成長性。」周文偉建議，只要公司獲利成長幅度比股價成長幅度來得高，就可以繼續存。

同樣的，45歲開始存股、19年累積4千多萬資產的退休教授謝士英表示，只要公司前3季賺超過去年，或是現金殖利率達5%至6%，他就會繼續加碼。「我的目標就是領股息，不管市場高低起伏，只要手上有閒置資金或領到現金股利，我就會一張張慢慢買。」

「目前我手上有包括統一、台塑、南亞、大統益、長興、玉山金、國泰金等，2019年5月台股回檔700多點，我都沒賣，反而加碼。」謝士英的理由是，遇到股災，股票變得便宜，但股利卻一毛也不少。只要公司營運和獲利正常，就持股續抱，而且愈跌愈要買。


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