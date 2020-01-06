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雲端最有錢／不管藍綠向錢衝　2020存股新攻略

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新聞節目中心／綜合報導

去年台股大好，勞退基金績效很好，開春新聞就說截至2019年11月底前，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，每名勞工平均可分配到1.96萬元；以近一年有提繳的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均可分配到3.36萬元。大家覺得光靠政府的退休金真的可以過活嗎?你覺得退休一個月要多少錢才夠花? 既然勞退基金大賺錢，我們跟著勞退買股票，樂當存股族。

你覺得40歲開始存退休金會不會太晚? 退休教授告訴你一點都不晚，他45歲開始靠存股，3年快速累積千萬資產。今天三位達人要告訴你，可以讓你抱一輩子的好股票，讓你輕鬆鬆存退休金。不過一開春台股就連漲，再次站穩12000大關，像現在股市這麼熱，股價那麼高，存股族是不是不適合進場? 那該何時進場呢? 縱橫台股美股技術大師要告訴你何時才是進場甜蜜點，存股達人要教你何時要將股票脫手的好時機，這些精彩節目內容不要錯過，保證讓你一開春2020賺飽飽。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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雲端最有錢邱沁宜直播投資存股台股

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