美副總統彭斯誤稱「蘇萊曼尼協助911恐攻」遭官方報告打臉

▲美國副總統彭斯指出，蘇萊曼尼曾協助911恐怖分子進入阿富汗，與官方報告相互矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）於4日表示，伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）曾協助911事件「12名恐怖分子中的10人秘密前往阿富汗。」但美國媒體紛紛指出，這個說法錯誤。根據911事件調查委員會（September 11 Commission）發布的585頁報告，伊朗曾幫助蓋達組織進出阿富汗，但不知情911恐攻計畫，此外，文件也沒有提到蘇萊曼尼涉入其中。

彭斯4日發布一系列推文指出，蘇萊曼尼曾協助911恐攻「12名恐怖分子中的10人秘密前往阿富汗。」但是，美國媒體紛紛指出，這個說法錯誤，副總統可能是想要合理化美軍空襲伊拉克，擊殺伊朗少將的行動。

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼被彭斯指稱，曾協助蓋達組織進入阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》報導，911事件調查委員會的報告指出，「有力證據顯示，伊朗在911恐攻以前，曾協助蓋達組織（al Qaeda）成員進出阿富汗，其中一些人是未來911事件的劫機者……沒有證據顯示，伊朗或真主黨知道事後演變成911事件的計畫。」文件也沒有提及蘇萊曼尼涉入這項工作。

《華盛頓郵報》指出，「主張伊朗『協助』他們進出，基本而言沒有錯」，可是也不代表德黑蘭，尤其是蘇雷曼尼「在知情的狀況之下，協助之後的911恐怖攻擊。」

《中央社》報導，推特網友指出，911攻擊事件其實是由19人犯下。彭斯發言人沃爾德曼（Katie Waldman）對此表示，彭斯是指「經過阿富汗」的12人之中，10人獲得蘇雷曼尼幫助。

▲巴格達國際機場3日遭到美軍空襲。（圖／路透）



美國媒體《商業內幕》指出，川普政府多次表示，伊朗與犯下911恐攻的蓋達組織有所關連，被議員們質疑，是否試圖引用2001年《授權使用軍事力量法》（AUMF），對伊朗發起戰爭。據了解，此法允許總統「使用所有必要且適當武力，對抗決心計畫、授權、承諾、幫助或藏匿911恐怖攻擊的國家、組織或個人。」

綜合外媒報導，美國總統川普3日下令空襲伊拉克巴格達機場，導致伊朗少將、聖城軍指揮官蘇萊曼尼喪命，伊朗已經誓言報復，兩國緊張關係一觸即發。



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