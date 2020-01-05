高恩棄保潛逃　日首度開嗆「非法離境」下令加強出境管理

▲高恩從日本潛逃至黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）潛逃黎巴嫩一事震驚全球。對此，法務大臣森雅子今（5）點名高恩應該是透過非法途徑離境，且司法系統程序保障個人基本人權，他沒有逃亡的道理，同時下令加強控管出境程序。值得一提的是，這是日本政府首度做出公開評論，而東京地方檢察廳也要求高恩律師團提交保釋期間的電腦及相關會面紀錄。

綜合NHK等日媒報導，現年65歲的高恩先前被控多項財務不當罪名，儘管他否認所有罪名，棄保潛逃。根據高恩律師弘中惇一郎先前的說法，2人在去年12月25日有見過最後一次面，為了東京地方法院公審做最後整理，但當時並未聽說高恩想要到海外的消息。

日本政府現已取消他的保釋，國際刑警組織（Interpol）日前也發布紅色通報（Red Notice）。森雅子表示，日方並沒有查到高恩出境的紀錄，認定他是透過非法途徑離開日本，但日本的刑事司法系統釐清案件真相所制定的程序，保障個人基本人權，被告並沒有逃亡的道理，「事情發展至此，令人感到相當遺憾。」外務大臣茂木敏充也說，為了讓刑事程序能夠正常運作，將與相關國家、機構緊密合作。

東京地方檢察廳也要求高恩律師團提交保釋期間的電腦及相關會面紀錄。次席檢察官齋藤隆博認為，檢方決定拘留高恩，正是因為他擁有在海外擁有多處據點、雄厚資金，很有可能選擇逃亡這條路，且他的影響力相當大，有銷毀證據的可能，但選擇潛逃「是無視我國司法程序且可能構成犯罪的行為，逃亡只是想要避開自己犯罪所帶來的刑罰。」

日方目前已下令加強出境管理。

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