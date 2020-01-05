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行動支付大爆發！　2019年前11月嗶出1003億衝破千億大關

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▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲根據金管會統計，2019年前11月行動支付總交易金額達1,003億元，較去年同期大幅成長139%。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布金融機構辦理行動支付情形，2019年前11月行動支付交易金額達1,003億元，較2018年同期大幅成長139%，意味著行動支付市場進入快速成長期。

金管會2016年來推動各項行動支付服務，以滿足民眾對金融服務的需求。行動支付工具共有6項，包括手機綁信用卡（TSM）、手機綁電子票證、行動金融卡、掃碼支付（QR code）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS），其中最多人使用的就是手機綁定信用卡付款。

請繼續往下閱讀...

根據銀行局統計，2016年行動支付總交易額為14.9億元，2017年交易額大幅成長至148億元，2018年則暴增為478億元，到了2019年前11月更是衝破千億元大關，來到1,003億元，較去年同期的418億元，大幅成長139%，顯見近年來行動支付交易額都有跳躍式成長。

金管會主委顧立雄曾表示，行動支付市場進入快速成長期，預估2019全年行動支付總交易額可望突破千億元。如今，從數據中來看，單是2019年前11月就來到1,003億元，率先突破千億元。

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