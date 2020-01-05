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上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

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咬男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲大學宿舍內室友都交男朋友，只有她是一個人。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃君瀚／綜合報導

學生時代擁有一段穩定、甜蜜的兩性關係，是不少人心中企求的目標。最近就有女網友發文，談到大一剛入學就發現，整間寢室內每個人都有男友，常聽著撒嬌笑語空羨慕，只有她是孤單一人；不過2年後人生大逆轉，她也有了全新體悟，「曾經羨慕她們擁有男朋友，後來默默覺得自己才是最幸福！」

女網友4日在Dcard貼文，回憶起小大一時期，那時候才剛上大學，就發現寢室內幾乎每個室友都有交男朋友，自己高中卻因為讀女校，加上忙著念書、趕作業，根本沒時間可以談戀愛。晚上時間，總能聽到她們跟男友聊天、撒嬌，空氣間充滿甜蜜氣息，讓她很是羨慕，也變得好想擁有另一半，「無奈的是，我根本沒有喜歡的人也沒有適合的對象。」

時間快轉2年之後，女網友發現那些室友不是跟男友分手，就是感情不合勉強湊在一起，而始終單身的她卻不曾需要煩惱，「我把握了這些時間我去鍛煉，讀書學習更好的自己，去找尋自己的興趣，多上台去發表意見，投資理財樣樣學習金融，每週投資自己閱讀一本書，不斷拼命的往上。」

女網友漸漸發現，那些室友把生命重心放在愛情世界，損失的是學業成績和自我意識，每當問起室友們意見時，嘴上回答的總是男朋友的意見。她突然驚覺，如果有天愛情破碎，那不就什麼都沒有了？

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲經過2年時間，仍單身的她心態從羨慕到自我肯定。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者黃克翔攝）

「機會是給準備好的人」，這時她反倒慶幸了起來，領悟到自己一個人沒什麼不好，還多了許多時間學習、充實內涵，「當我遇見那個對的人的時候，我就不會錯過，甚至我能遇到跟我一樣優秀的人，我們能一起為了夢想去努力、去奮鬥，當彼此的夥伴。」

文章貼出後，不少網友大讚中肯，「謝謝你提醒了我最重要的事」、「我也很認同妳的看法，在還沒遇到對的人之前，就努力充實自己」、「我覺得妳好厲害，沒有交男朋友就可以明白這些道理」、「認同你的看法，真的很多身邊朋友都為了男女朋友而放棄很多。」

不過也有不少網友認為，談戀愛本身沒錯，好壞全看個人，「交男朋友也是可以一起努力上進的，不是只有風花雪月這條路」、「你一樣還是在羨慕嫉妒啊，只是心態變得更扭曲」、「感覺在自欺欺人」、「你發這種文章就是見不得你室友好」、「講那麼多，羨慕別人還要酸葡萄」、「我覺得這根本兩回事，我也是一邊談感情、一邊理財投資，然後讀書考上好的工作啊！」

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